Göztepe'ye eksikler yaramadı

Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda düşme hattında yer alan Bodrum Futbol Kulübü ile golsüz berabere kalan Göztepe, sakat futbolcularının yokluğunu fazlasıyla hissetti.



Bodrum FK deplasmanına sakat golcüleri Romulo, Juan ve Emersonn'dan yoksun çıkan sarı-kırmızılılar hücumda üretken olamadı. Yeni iyileşen Kubilay'ın da tam hazır olmaması nedeniyle teknik direktör Stanimir Stoilov, Japon orta saha oyuncusu Kuyru Matsuki'yi forvet olarak oynatmak zorunda kaldı. İkinci yarıda ise ileri uca fazla hamle yapma şansı olmayan Stoilov, 68'de Tijanic, 89'da Kubilay'ı oyuna dahil etti.



Ancak hücumda etkili bir performans sergileyemeyen Göztepe iyi savunma yaparak 1 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla uzun süre sonra üst üste 3 maçını kazanamayan Göz-Göz, 35 puana yükselip 5'inci sırada yer aldı. Göztepe'de 90+1'inci dakikada orta saha Anthony Dennis de sakatlık geçirdi ve oyuna devam edemedi. Bu haftayı bay geçirecek Göztepe'de özellikle Juan'ın hızla iyileştiği ve diğer hafta deplasmanda oynanacak Kayserispor müsabakasına yetişebileceği kaydedildi. Romulo ve Emersonn'un şimdilik sahalara dönmesinin zor olduğu kaydedildi.



'BERABERE AYRILMAK ÖNEMLİYDİ'



Göztepe'nin teknik patronu Stanimir Stoilov da eksiklerin fazla olması nedeniyle zorluk yaşadıklarını ifade etti. Farklı mevkilerde oyuncuları görevlendirdiklerini dile getiren Bulgar teknik adam, "Göztepe ailesi olarak çok güçlü bir yapıya sahibiz. Sakat oyuncularımızın dönmesiyle birlikte sahada istediğimiz futbolu oynayarak güçlü şekilde geri döneceğiz. Takımım kesinlikle organizasyon, dinamizm anlamında sahada her şeyini verdi ki bu benim için gerçekten çok önemliydi. Maçtan önce, 'Evet eksiklerimiz var, hücum hattında santrforlarımızın hepsi eksik ama buradan en az minimum 0-0'lık bir sonuçla ayrılmalıyız' dedim. Bunu gerçekleştirdik" dedi.



'TRANSFERE ZAMAN KALMADI'



Normalde farklı pozisyonlarda oynayan oyuncuları daha farklı pozisyonlarda oynattıklarını anlatan Stoilov, şöyle konuştu: "Ben her zaman söylüyorum biz Göztepe ailesi olarak gerçekten çok güçlü bir aileyiz. Beraber olduğumuz zaman her türlü zorlu sürecin üstesinden gelebileceğimiz gibi şimdi de iki üç hafta içinde sakatlıktan dönen oyuncularımızla birlikte tekrar sahada istediğimiz kaliteyi ve futbolu yansıtarak çok güçlü bir şekilde geri döneceğimize inanıyorum. İlk yarıda daha iyiydik, gol bulabilirdik ama maalesef bunu gerçekleştiremedik. Transferde ise zamanımız kalmadı. Çünkü Göztepe seviyesinde oynayabilecek oyuncular gerçekten şu anda çok pahalı"