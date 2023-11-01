Göztepe'ye büyük seyirci avantajı

1'inci Lig'de art arda 5 galibiyet, son 7 maçta ise tek gol yiyerek 6 galibiyet, 1 beraberlik alarak şampiyonluk yarışına ortak olan Göztepe, fikstürde de avantajlı döneme girdi.



Ligde 20 puanla ikinci sıraya tırmanıp direkt Süper Lig hattına yerleşirken, yarışta lider Eyüpspor'la olan puan farkını da 4'e düşüren Göztepe, önündeki 4 maçın 3'ünü evinde oynayacak. Gürsel Aksel Stadı'nda taraftarının desteğiyle bu hafta cumartesi günü kendisiyle aynı puanda üçüncü durumdaki Kocaelispor'u ikinciliği koruyup, puan farkını açma hedefiyle konuk edecek sarı-kırmızılı ekip, 12 Kasım'da Erzurumspor deplasmanına çıkacak.



Göztepe, Erzurum maçından sonra 2 haftalık milli araya girip, ardından alt sıralardaki Tuzlaspor ve Giresunspor'u üst üste evinde ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, evindeki maçları kayıpsız geçerse Süper Lig yarışında iyice iddialı konuma gelecek.



İzmir temsilcisinde ligde haftanın maçı olan Kocaelispor randevusunun biletleri 59 ile 380 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulurken, sezonun ilk haftalarında takımın performansını eleştiren ancak son haftalarda yüzleri gülen sarı-kırmızılı taraftarların Gürsel Aksel Stadı'nı tıklım tıklım doldurarak takımlarına kritik sınavda yine müthiş itici güç olmaları bekleniyor.



