Göztepe voleybolda büyük yaprak dökümü

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi ekiplerinden Göztepe köklü değişime gitti.



Sarı-kırmızılılar Başantrenör İlker Alkan ve 9 oyuncusuyla yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan Başantrenör İlker Alkan ile ilgili yapılan açıklamada, "2000 yılından bu yana şubemiz bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan, son 5 sezondur takımımızda başantrenörlük görevini üstlenen İlker Alkan'a tüm emekleri için teşekkür ediyoruz" denildi.



Göztepe, voleybolculardan Doğa Su Tunca, Deniz Pınar Çiçekçi, Seda Menekşe, Miray Koç, Yaren Dal, Gülce Erdemir, Damla Tokman, Yaren Hatipoğlu ve Madeline Guillen'in yanı sıra Yardımcı Antrenör Sezgin Karpuz, Kondisyoner Uygar Kaya ve Fizyoterapist Rümeysa Binici ile vedalaştı.





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