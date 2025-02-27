Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. Hafta maçında Kasımpaşa ile Göztepe karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Göztepe 5-0'lık skorla kazandı.



Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Juan Santos, 38 ve 46. dakikalarda Kuryu Matsuki, 51. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ve 74. dakikada Nazım Sangare kaydetti.



Bu sonuçla birlikte puanını 9'a çıkaran Göztepe, averaj farkıyla Fenerbahçe'nin ardından 2. sırada yer aldı.



Kasımpaşa ise grup aşamasını puansız kapattı ve kupaya veda etti.



MAÇTAN DAKİKALAR



12. dakikada Göztepe 1-0 öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Nazım Sangare'nin ortasında Juan, penaltı noktası yakınında topla buluştu. Oyuncu, bekletmeden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

38. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası sol çaprazında Victor Hugo'nun kale önüne çevirdiği meşin yuvarlağı Juan ıskalarken arka direkte Matsuki, topu kontrol etti. Matsuki, net bir vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı: 0-2

46. dakikada Göztepe bir gol daha buldu. Sol kanattan Kubilay Kanatsızkuş'un kale önüne yaptığı ortada Matsuki, altıpasın gerisinde ayak içiyle topu ağlarla buluşturdu: 0-3

50. dakikada Göztepe farkı 4'e çıkardı. Savunmada yapılan hatanın ardından topu kontrol eden Matsuki, sağ kanattaki Nazım Sangare'ye pasını çıkardı. Oyuncunun verdiği pasla meşin yuvarlağı önüne alan Kubilay Kanatsızkuş, ceza sahası ilk metrelerinden yaptığı düzgün vuruşla topu filelere gönderdi: 0-4

74. dakikada sarı-kırmızılılar 5. golü kaydetti. Doğan Erdoğan'ın uzun pasıyla ceza sahasına sağ çaprazdan giren Nazım Sangare, rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı:



Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Nurettin Dinçer Demir, Haydar Avcı

Kasımpaşa: Ege Albayrak, Serhat Akçay (Dk. 56 Emirhan Yiğit), Yunus Emre Atakaya, Taylan Utku Aydın (Dk. 46 Furkan Ulupınar), Adnan Aktaş, Yaman Suakar, Muhammed Ayeş (Dk. 46 Berkay Muratoğlu), Atakan Müjde (Dk. 75 Beraat Doğan Yıldız), Yusuf İnci (Dk. 46 Dağhan Erdoğan), Sarp Yavrucu, Sinan Alkaş

Göztepe: Lis, Furkan Bayır, Heliton (Dk. 60 Nielsen), Koray Günter (Dk. 46 Bokele), Nazım Sangare, Ahmed Ildız, Doğan Erdoğan, Djalma (Dk. 46 Miroshi), Victor Hugo, Matsuki (Dk. 60 Tijanic), Juan (Dk. 46 Kubilay Kanatsızkuş)

Goller: Dk. 12 Juan, Dk. 38 ve 46 Matsuki, Dk. 50 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 74 Nazım Sangare (Göztepe)

Sarı kart: Dk. 66 Sarp Yavrucu (Kasımpaşa)



