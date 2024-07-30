Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Japonya'nın FC Tokyo ekibinde forma giyen ve bonservisi İngiltere'nin Southampton ekibinde bulunan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kuryu Matsuki'yle anlaştı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2003 doğumlu orta saha oyuncusu Kuryu Matsuki'nin 2024/2025 sezonu sonuna kadar kiralık transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2003 doğumlu orta saha oyuncusu Kuryu Matsuki'nin 2024/2025 sezonu sonuna kadar kiralık transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.
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