Göztepe, Japon futbolcu Kuryu Matsuki'yi kiraladı

Göztepe İngiliz ekibi Southampton'dan 21 yaşındaki Japon oyuncuyu Kuryu Matsuki'yi kiralık olarak renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Göztepe, Japon futbolcu Kuryu Matsuki'yi kiraladı
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30 Temmuz 2024 15:40
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Japonya'nın FC Tokyo ekibinde forma giyen ve bonservisi İngiltere'nin Southampton ekibinde bulunan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kuryu Matsuki'yle anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2003 doğumlu orta saha oyuncusu Kuryu Matsuki'nin 2024/2025 sezonu sonuna kadar kiralık transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

 
 
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