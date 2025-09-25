25 Eylül
Lille-Brann
19:45
25 Eylül
Go Ahead Eagles-FCSB
19:45
25 Eylül
Rangers-Genk
22:00
25 Eylül
RB Salzburg-FC Porto
22:00
25 Eylül
Aston Villa-Bologna
22:00
25 Eylül
Ferencvaros-Viktoria Plzen
22:00
25 Eylül
Young Boys-Panathinaikos
22:00
25 Eylül
VfB Stuttgart-Celta Vigo
22:00
25 Eylül
FC Utrecht-Lyon
22:00
25 Eylül
Sivasspor-A.Demirspor
17:00
25 Eylül
Amed Sportif-Sarıyer
20:00
25 Eylül
Pendikspor-Sakaryaspor
20:00
25 Eylül
Osasuna-Elche
20:30
25 Eylül
Real Oviedo-Barcelona
22:30

Göztepe gurbet yolculuğuna çıkacak

Göztepe, Eyüpspor deplasmanıyla başlayacağı 4 maçlık zorlu serinin 3'ünü dış sahada oynayacak.

calendar 25 Eylül 2025 12:02
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Göztepe gurbet yolculuğuna çıkacak
Süper Lig'in 7'nci haftasında cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe, önündeki 4 maçın 3'ünü deplasmanlarda oynayacak.

Eyüpspor'la İstanbul'da karşı karşıya geldikten sonra Gürsel Aksel Stadı'nda Başakşehir'i ağırlayacak Göz-Göz, ardından üst üste iki dış saha maçına çıkacak. Önce Alanyaspor'a konuk olacak İzmir ekibi ardından şampiyonluğun en güçlü adayı Galatasaray'la RAMS Park'ta karşılaşacak.

Geçen sezon deplasmanlarda kötü sonuçlar alıp bu sezon ise rüzgarı tersine çeviren Göztepe, şu ana kadar rakip sahalarda 7 puan toplamayı başardı.



Sezonun ilk haftasında Çaykur Rizespor'u 3-0 yenen Göztepe, 3'üncü haftada Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük'ü 2-0'lık skorla geçti. 5'inci haftada ise Kayserispor'a konuk olan sarı-kırmızılılar bitime 5 dakika kala Efkan'ın müthiş frikik golüyle yenilgiden kurtuldu ve müsabaka 1-1 sona erdi.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
