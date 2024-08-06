Göztepe, Galatasaray'dan istiyor!

Trendyol Süper Lig'de sahaya çıkmak için gün sayan Göztepe'de yeni bir transfer dedikodusu konuşulmaya başlandı. Sarı-kırmızılı ekibin son olarak Hatayspor'da kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki santrafor Halil Dervişoğlu'nu gündeme aldığı iddia edildi.
Bonservisi 2027 yılına kadar Galatasaray'da olan oyuncunun bu sene kadroda düşünülmediği ve kiralık olarak bir takıma gönderilmek istendiği ifade edildi. Geçtiğimiz aylarda Muğla ekibi Bodrum FK'nın da Dervişoğlu ile ilgilendiği ancak anlaşma sağlanamadığı için yeşilbeyazlı ekibin transferi rafa kaldırdığı kaydedildi. Ön bölgede Kubilay Kanatsızkuş ve Romulo Cardoso'ya alternatif yaratarak rekabet ortamı oluşturmak isteyen İzmir ekibinin santrafor hamlesi yapılacağı geçtiğimiz hafta açıklanmıştı.
TAM BİR HAMLE OYUNCUSU
Dervişoğlu'na ek olarak bir santrafor daha takıma kazandırmak isteyen Göz- Göz'ün birçok alternatif isim ile temas halinde olduğu öğrenildi. Genç oyuncu, Galatasaray'ın yanı sıra Twente, Brentford, Burnley gibi kulüplerde forma giyerken, tam bir hamle oyuncusu olarak değerlendiriliyor.
PERFORMANSI
Geçen sezon Cimbom ile çıktığı karşılaşmalarda 4 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Dervişoğlu, Hatayspor forması ile skor üretme başarısı gösterememişti.
Bonservisi 2027 yılına kadar Galatasaray'da olan oyuncunun bu sene kadroda düşünülmediği ve kiralık olarak bir takıma gönderilmek istendiği ifade edildi. Geçtiğimiz aylarda Muğla ekibi Bodrum FK'nın da Dervişoğlu ile ilgilendiği ancak anlaşma sağlanamadığı için yeşilbeyazlı ekibin transferi rafa kaldırdığı kaydedildi. Ön bölgede Kubilay Kanatsızkuş ve Romulo Cardoso'ya alternatif yaratarak rekabet ortamı oluşturmak isteyen İzmir ekibinin santrafor hamlesi yapılacağı geçtiğimiz hafta açıklanmıştı.
TAM BİR HAMLE OYUNCUSU
Dervişoğlu'na ek olarak bir santrafor daha takıma kazandırmak isteyen Göz- Göz'ün birçok alternatif isim ile temas halinde olduğu öğrenildi. Genç oyuncu, Galatasaray'ın yanı sıra Twente, Brentford, Burnley gibi kulüplerde forma giyerken, tam bir hamle oyuncusu olarak değerlendiriliyor.
PERFORMANSI
Geçen sezon Cimbom ile çıktığı karşılaşmalarda 4 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Dervişoğlu, Hatayspor forması ile skor üretme başarısı gösterememişti.
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