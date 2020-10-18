Göztepe - Fenerbahçe maçının ilk yarısına penaltılar damga vurdu

Göztepe - Fenerbahçe maçının ilk yarısına penaltı kararları damga vurdu.

Haber; Sporx.com
Göztepe - Fenerbahçe maçının ilk yarısına penaltılar damga vurdu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ekim 2020 19:42
Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ilk yarısına hakem Atilla Karaoğlan'ın penaltı kararları damga vurdu.

Maçın 25. dakikasında Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, VAR incelemesi sonucu Ozan'ın ortasında Andre Poko'nun topa elle müdahale ettiğini tespit ederek penaltı kararı verdi.

Maçın 32. dakikasında Ceza sahası içi sol çaprazdan sol çizgiye inen Tripic, Serdar Aziz'den kurtulmak isterken rakibinin kayarak yaptığı hamleyle yerde kaldı ve Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

Göztepe lehine verilen penaltı kararı sonrasında Serdar Aziz, hakem Atilla Karaoğlan'ın yanına giderek, "Ben bir şey yapmadım, ben dokunmadım, vallahi ben değmedim" ifadelerini kullandı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için