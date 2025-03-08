Göztepe deplasmanda çıkış arıyor

Süper Lig'de 5 maçtır galibiyete hasret kalan Göztepe pazar günü kötü gidişi sonlandıramayınca düşme hattına gerileyen Sivasspor'a konuk olacak. 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da start alacak karşılaşmayı Burak Pakkan yönetecek. Solet'ten sonra Djalma Silva'nın da Samsunspor sınavında çapraz bağlarının kopması sonucu sezonu kapattığı Göz-Göz'de Emersonn ve Taha'nın durumları belirsiz.



Son maçta Samsunspor'la 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip haftaya 36 puanla altıncı sırada başladı. Oynadığı son 14 maçta tek galibiyet alabilen, bu mücadele öncesi çıktığı 5 karşılaşmanın 4'ünü kaybeden Sivasspor ise 24 puanla düşme hattında yer alıyor. Sivasspor, Göztepe karşılaşmasından önce teknik direktörlük görevine bir dönem sarı-kırmızılıları da çalıştıran Rıza Çalımbay'ı getirdi.



