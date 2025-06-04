Göztepe'den Romulo'nun durumuyla ilgili açıklama

Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, Brezilyalı futbolcuları Romulo'ya ciddi transfer teklifleri olduğunu belirterek,dedi.Mance, Gürsel Aksel Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında, sezon boyunca takıma destek veren taraftara teşekkür etti.Takımdan ayrılacak oyuncularla birebir görüşeceğini anlatan Mance,dedi.Bir sezon daha kalması için takım kaptanı İsmail Köybaşı'na teklifte bulunacaklarını anlatan Mance, sakatlığı nedeniyle geçen sezonun büyük bölümünde oynayamayan Isaac Solet ile ilgili farklı çözüm arayışlarına gideceklerini aktardı.Ivan Mance, ortaya koyduğu başarılı performans sonucunda transfer teklifleri alan Brezilyalı futbolcu Romulo ile ilgili,ifadelerini kullandı.