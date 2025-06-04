Göztepe'den Romulo'nun durumuyla ilgili açıklama

Göztepe sportif direktörü Ivan Mance, Göztepe tarihindeki açık ara en yüksek bonservis bedeli teklifini aldıklarını söyledi.

calendar 04 Haziran 2025 15:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Göztepe'den Romulo'nun durumuyla ilgili açıklama
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Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, Brezilyalı futbolcuları Romulo'ya ciddi transfer teklifleri olduğunu belirterek, "Bize verilen bonservisten memnun olmazsak kendisi burada kalacak." dedi.

Mance, Gürsel Aksel Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında, sezon boyunca takıma destek veren taraftara teşekkür etti.

Takımdan ayrılacak oyuncularla birebir görüşeceğini anlatan Mance, "Futbolda bazen iyi insanları da kaybetmek zorunda kalırsınız. Tabi ki giden, kalan oyuncularımız olacak. Aynı zamanda bazı oyuncularımızın transferleri de gerçekleşecek. Ama stratejik olarak 1-2 oyuncumuzu satacağız. Daha fazlasını satmayacağız. Çünkü daha başarılı olmak istiyoruz. Daha ileri hedeflere varmak istiyoruz." dedi.


Bir sezon daha kalması için takım kaptanı İsmail Köybaşı'na teklifte bulunacaklarını anlatan Mance, sakatlığı nedeniyle geçen sezonun büyük bölümünde oynayamayan Isaac Solet ile ilgili farklı çözüm arayışlarına gideceklerini aktardı.

Ivan Mance, ortaya koyduğu başarılı performans sonucunda transfer teklifleri alan Brezilyalı futbolcu Romulo ile ilgili, "Romulo çok fazla ilgi çeken bir oyuncu ve kendisiyle ilgili çok büyük bir teklif de aldık. Göztepe tarihine bakarsak açık ara en büyük transfer teklifi de diyebiliriz. Ama bize verilen bonservisten memnun olmazsak kendisi burada kalacak. Sadece bizim istediğimiz derecede yüksek bir bonservis bedeli, yeterli derecede bonservis bedeli olursa o zaman ayrılabilir. Rekor bir transfer teklifi zaten aldı, çift hanelere ulaşan bir transfer teklifiydi." ifadelerini kullandı.


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