Göztepe'de bir sakatlık daha!

Evinde namağlup serisini sürdüren Göztepe, deplasmandaki puan kayıplarının yanı sıra Fofana'nın sakatlığıyla sarsıldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Göztepe'de bir sakatlık daha!
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05 Kasım 2024 15:46
Süper Lig'de evinde 1 yıldır bileği bükülmeyen, iç sahadaki son 4 maçını üst üste kazanmasına rağmen deplasmanda 3 maçtır puan alamayan Göztepe, golcülerinin sakatlığıyla kahroldu.

AYAK BİLEĞİNDEN SAKATLANDI
 Sarı-kırmızılılar, sakatlığı yüzünden son iki maçta forma giyemeyen Romulo'nun iyileşmesine sevinirken bu kez de Fofana'yı kaybetti. Sezon başında Chelsea'dan büyük umutlarla transfer edilen 21 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet oyuncusu, Gaziantep FK deplasmanında rakibiyle girdiği ikili mücadelede ayak bileğinden sakatlandı.

2-3 HAFTA SAHALARDAN UZAK

Fofana'nın 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Sezon başında Kubilay Kanatsızkuş'un sakatlanıp sahalara dönemediği Göztepe'de Romulo'nun üzerine Fofana'nın da sakatlanması moralleri bozdu. Gaziantep deplasmanında iyileşmesine rağmen tam hazır olmadığı için yedek kulübesinde oturan Brezilyalı yıldız Romulo'nun bu hafta pazar günü Konyaspor maçında ilk 11'e dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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