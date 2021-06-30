Göztepe, aradığını Frankfurt'ta buldu

Göztepe, Eintracht Frankfurt'un 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Aymen Barkok'u kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Göztepe, aradığını Frankfurt'ta buldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Haziran 2021 13:02
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de, transfer harekatı hız kazandı.

10 numara arayışlarını sürdüren Göz-Göz yönetimi aradığı ismi Almanya'da buldu. Bundesliga'da Eintracht Frankfurt forması giyen Fas uyruklu Aymen Barkok, için devreye girdi.

Alman ekibinde geçen sezon iyi bir performans sergileyen 23 yaşındaki başarılı on numara için Göz-Göz yönetimi harekete geçti.

PAZARLIK MASASINDA

Sarı-kırmızılılar, güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan yıldız futbolcunun menajeri ile transfer için harekete geçerken, futbolcudan olumlu yanıt alması halinde kulübü ile de önümüzdeki günlerde pazarlık masasına oturulacak. 23 yaşındaki genç oyuncunun kulübüyle 1 yıl daha kontratı sürüyor. Yüksek bonservis nedeniyle sarıkırmızılılar, futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlamanın hesaplarını yapıyor.


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.