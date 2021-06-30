Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de, transfer harekatı hız kazandı.



10 numara arayışlarını sürdüren Göz-Göz yönetimi aradığı ismi Almanya'da buldu. Bundesliga'da Eintracht Frankfurt forması giyen Fas uyruklu Aymen Barkok, için devreye girdi.



Alman ekibinde geçen sezon iyi bir performans sergileyen 23 yaşındaki başarılı on numara için Göz-Göz yönetimi harekete geçti.



PAZARLIK MASASINDA



Sarı-kırmızılılar, güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan yıldız futbolcunun menajeri ile transfer için harekete geçerken, futbolcudan olumlu yanıt alması halinde kulübü ile de önümüzdeki günlerde pazarlık masasına oturulacak. 23 yaşındaki genç oyuncunun kulübüyle 1 yıl daha kontratı sürüyor. Yüksek bonservis nedeniyle sarıkırmızılılar, futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlamanın hesaplarını yapıyor.



