Gomis: "Tarif edilemez bir onur"

Galatasaray'a veda eden Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı günleriyle ilgili konuştu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Gomis: 'Tarif edilemez bir onur'
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22 Haziran 2023 08:51
Galatasaray'daki ikinci dönemi de sona eren ve geçtiğimiz günlerde kulübe veda eden Bafetimbi Gomis, kariyerinin bir sonraki aşaması konusunda kararsız.

Yine Suudi Arabistan kulüplerinden teklifler alan 37 yaşındaki santrfor, önümüzdeki günlerde ne yapacağına karar verecek.

Galatasaray'daki günleri hakkında konuşan Gomis, "Türkiye'ye gelip muhteşem taraftarlarla bu harika anları yeniden yaşamak benim için tarif edilemez bir onurdu" dedi.

Galatasaray'da geçen sezon 28 maça çıkan Gomis, 10 kez gol sevinci yaşadı.

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