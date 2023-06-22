Gomis: 'Tarif edilemez bir onur'

Galatasaray'daki ikinci dönemi de sona eren ve geçtiğimiz günlerde kulübe veda eden Bafetimbi Gomis, kariyerinin bir sonraki aşaması konusunda kararsız.
Yine Suudi Arabistan kulüplerinden teklifler alan 37 yaşındaki santrfor, önümüzdeki günlerde ne yapacağına karar verecek.
Galatasaray'daki günleri hakkında konuşan Gomis, "Türkiye'ye gelip muhteşem taraftarlarla bu harika anları yeniden yaşamak benim için tarif edilemez bir onurdu" dedi.
Galatasaray'da geçen sezon 28 maça çıkan Gomis, 10 kez gol sevinci yaşadı.
Yine Suudi Arabistan kulüplerinden teklifler alan 37 yaşındaki santrfor, önümüzdeki günlerde ne yapacağına karar verecek.
Galatasaray'daki günleri hakkında konuşan Gomis, "Türkiye'ye gelip muhteşem taraftarlarla bu harika anları yeniden yaşamak benim için tarif edilemez bir onurdu" dedi.
Galatasaray'da geçen sezon 28 maça çıkan Gomis, 10 kez gol sevinci yaşadı.
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