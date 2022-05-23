Gomis'den yakın çevresine forma hediyesi!

Galatasaray'da ocak transfer döneminde takıma katılan Bafetimbi Gomis, yakın çevresine dağıtmak üzere 500 adet forma satın aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Gomis'den yakın çevresine forma hediyesi!
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23 Mayıs 2022 10:08
Galatasaray'da sezonu 9 golle kapatan Bafetimbi Gomis, tatile çıkmadan önce soluğu GS Store mağazasında aldı.

Tatilde yakın çevresine dağıtmak üzere 500 forma satın alan Gomis'in bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'a devre arasında gelen 37 yaşındaki Fransız golcüye 1 milyon 750 bin Euro ödenecek.

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