Gomis'den yakın çevresine forma hediyesi!

Galatasaray'da sezonu 9 golle kapatan Bafetimbi Gomis, tatile çıkmadan önce soluğu GS Store mağazasında aldı.
Tatilde yakın çevresine dağıtmak üzere 500 forma satın alan Gomis'in bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Galatasaray'a devre arasında gelen 37 yaşındaki Fransız golcüye 1 milyon 750 bin Euro ödenecek.
Tatilde yakın çevresine dağıtmak üzere 500 forma satın alan Gomis'in bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Galatasaray'a devre arasında gelen 37 yaşındaki Fransız golcüye 1 milyon 750 bin Euro ödenecek.
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