Göksel Gümüşdağ: 'DNA'mızda Avrupa var!'

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş'a 2-0 kaybettikleri Spor Toto Süper Lig maçının ardından açıklamalarda bulundu.Mücadeleyi değerlendiren Gümüşdağ, "10 kişi kalmak bizim için zor oldu. Gent ile hava şartlarının ağır olduğu bir maç oynadık. Oyuncular, muzzam mücadele etti. Hocamızın değerlendirmesi doğru, rotasyon yapıp çarşamba günkü Gent maçı için oyuncularımıza dinlenmeleri için fırsat verdi. Arkadaşlarımız mücadele etti. Ligin telafisi var. Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Çarşamba günü Gent maçına hazırlanacağız. Başakşehir'in bence tarihi bir maçı. Ülke sıralamasında 12'inci sıradayız. Gerek bizim gerek Fenerbahçe'nin gerek Sivasspor'un maçları çok önemli." dedi.Gümüşdağ, "Gent maçının tüm gelirlerini depremzedelere bağışlayacağız. Bütün taraftarları stadyumumuza davet ediyoruz. Tüm kulüplerimizi Başakşehir maçına davet ediyorum. Bu maç, milli maç kadar önemli. Artık o maçı kazanıp Gent'i elemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.Başakşehir'in başkanı, "Bizim için ayrı bir anlamı daha var, 50'inci Avrupa maçımız. Her sene en az 6 Avrupa maçı var. Kolay bir başarı değil. Başakşehir'in DNA'sında Avrupa var. Gent'i yenersek son 5 yılda ülke puanına en çok katkı yapan takım olacağız." açıklamasını yaptı.Gümüşdağ, "Bizim için Avrupa'da her maç final. Gent'i yenip finale doğru tırmanmak istiyoruz. Amacımız, önce Gent'i geçmek." sözleriyle konuşmasını noktaladı.