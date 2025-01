Göksel Gümüşdağ'dan MHK ve VAR tepkisi!

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalar yaptı.



"YABANCI VAR'IN ZARARI OLUR"



Göksel Gümüşdağ yaptığı açıklamada, "Yabancı VAR konusu gündemde. Bir önceki dönemde de evet demiştik, endişelerimizi dile getirdik. Onlar da birkaç hafta denedi. Bugünkü TFF'de de yabancı VAR ile ilgili, kendileri öyle düşünmemelerine rağmen, Kulüpler Birliği'nin çoğu yabancı VAR'a evet dedi, biz şerh koyduk, endişelerimizi anlattık. Endişemiz şu; VAR'da 9 hakem, Avrupa'nın en iyi 5 liginden nitelikli hakemleri getirmekte zorlanacağına inanıyorum. Devamlılığın sağlanması mümkün gözükmüyor. Sürekli maç alan, nitelikli hakemler istedik. Yabancı VAR fayda sağlamaz, tam aksine zarar sağlar. Altını çizmek isterim." dedi.



"İKİNCİ 8 MART"



Endişelerinin olduğunu söyleyen Göksel Gümüşdağ, "VAR'daki hakemlerin tamamını başarısız addediyoruz. Bir yandan da baktığınızda bir kısmını şaibeli addediyoruz, TV programlarında, her yerde, taraflı tarafsız her yerde konuşuluyor. VAR'da bu kadar kötü, şaibeli kişiler varsa bunlarla ilgili müdahale yapılıyor. Bu organizasyonu yapan MHK Başkanı aynı yerde duruyor. Geçmişinde 8 Mart faciası var. Onu da temizleyemeden ikinci bir 8 Mart daha yaptı. Arkasından yabancı VAR'a o da inanmazken tutunmaya çalışıyor. Bu yabancı VAR'ı, MHK'yı orada tutmak için alıyor olmayalım. Endişem odur." ifadelerini kullandı.



Galatasaray maçının hakemini de değerlendiren Göksel Gümüşdağ "Atilla Karaoğlan'ın performansı çok kötüydü." diye konuştu.



"VAR'SIZ MAÇI GÖRDÜK!"



Göksel Gümüşdağ, "Başakşehir yabancı VAR'a, yeni MHK'ye karşı mı? Tam tersi. Ben 2016'da Kulüpler Birliği başkanı oldum, 3.5 sene yeni sistem, yeni teknoloji takipçisi oldum. Ben Kulüpler Birliği başkanıyken teknoloji hakemliği dediğimde herkes şaşırdı. O gün başkanvekilim Mustafa Eröğüt, genel sekreter Kadir Kardaş, o günün MHK Başkanı Namoğlu, o günlerde Zürih'te FIFA ile, hakemlik ile, IFAB ile, UEFA ile ilgili organizasyonların hepsine katıldılar. Kimi 'Futbolun ruhunu bozar' dedi, kimi 'Oyunu tamamen soğutur' dedi. Zaten kırmızı kart olunca oyun 5 dakika duruyor, varsın 30 saniye daha dursun. Bugün VAR'sız dünyada maç kalmadı. O gün bu işin öncüsü olmaktan mutluyuz. Türk futbolu o gün, Avrupa'dan önce VAR'a başladı, öncülük ettik. VAR'sız olunca maçların ne olduğunu görüyoruz." açıklamasını yaptı.



"MHK, BİZİM İÇİN SESSİZ!"



MHK'nin güvenilirliğini kaybettiğini söyleyen Göksel Gümüşdağ şu ifadeleri kullandı: "Kupa maçında Ali Şansalan çok kötü yönetim. VAR'sız Ali Şansalan'ı herkes gördü. Crespo'nun yüzde yüz kırmızı kart ve penaltı pozisyonunu görmedi. Bir başka oyuncunun, bir başka pozisyonu için TFF sitesinden açıklama yapan MHK Başkanı, özellikle bu pozisyon için soruşturma başlatacağız diyen, televizyon televizyon gezen MHK Başkanı, bizim pozisyonumuza sessiz. Her kulübe göre farklı bir uygulama. Bence MHK, güvenilirliğini tamamen kaybetmiştir."



"ORTA HAKEMİ DE YABANCI YAPACAĞIZ?"



Göksel Gümüşdağ ayrıca şu açıklamaları yaptı: "Ben baştan beri şerhimi koydum. TFF seçimi yapıldı. İbrahim Başkan'a hayırlı olsuna gittim, orada tüm kurul başkanları vardı. Tüm kurullara hayırlı olsun, MHK'ye güvenim yok demiştim. Bugün de maalesef farklı farklı neticeler. Bugünkü Atilla Karaoğlan'ın da performansı çok kötüydü. Biz bir uygulama yapıyorsak, bu uygulamayı doğru planlayıp kalıcı çözüm bulmalıyız. Durumu idare etmek için yapılanların anlamı yok. Orta hakemleri de mi yabancı yapacağız. Mümkün değil. Hakemlik sistemi yabancıya dönünce çözülmez. İnanmıyorum."



"BU MHK'YA BEN İNANMIYORUM!"



"Hakemlik sistemine tamamen tam desteğiz. Orada bir sıkıntı yok. Bir önceki TFF'de, tüm kulüpler bilir, bir Bundesliga modeli çalışılmıştı. Bundesliga, 2022'de başladı. 3 yıldır kullanıyor. Dolayısıyla yüzde 51'i TFF olan, yüzde 49'u Kulüpler Birliği'nin şirketi. 3 tane TFF'den isim, Kulüpler Birliği'nden tarafsız 2 isim. Bu yapıyı kurmakta sakınca yok. Tam desteğiz. Yeniliğin öncüsüyüz. Hataları minimize edecek ne varsa desteğe varız. Bu MHK ile olur mu, ben inanmıyorum. Güven ortamı kayboldu. Biz yenilikte her zaman varız."



"ÇOK DAHA BÜYÜK KAOS SEBEBİ"



"Hakem sistemine katılmaya karar verdik. Bu en doğrusu. Kulüpler Birliği, hakemlik sisteminin bir parçası olmaya karar verdi. MHK veya hakemlik, Kulüpler Birliği'ne devrediliyor demek yanlış. En üst düzey liglerde dahi MHK'yi federasyonlar yönetir. O yüzden Bundesliga'da yüzde 51 federasyonundur. Biz hakemliğin parçası olduk ama biz yönetmeyeceğiz. Hakemlik işi, amir durumda olan TFF'nin konusudur. Günü kurtarmak değil, 'Aman kulüpler konuşmasın' değil, Türk futbolunda kalıcı hakemlik için doğru organizasyona evet diyoruz. Bunun yeri neresidir? 20. hafta Danışma Kurulu oluşturalım diyorlar. Danışma Kurulu'nun başkanı MHK başkanı olacak. MHK'nin başkanı ve 9 üyesi var. Bir tane de orada olsun. Kulüpler Birliği'nden de iki tane başkan olsun, bu da doğru değil. Oradan başkan olursa MHK ömrünü biraz daha uzatır. Sistemi doğru kuralım. Çalışma olsun. Kulüpler Birliği'nden temsilci olsun, sezon bitiminde tamamlansın. Bunun yeri ana statü değişikliğidir, yeri de TFF genel kuruludur. Genel kurula gelecek federasyon, mali genel kurulla birleştirirler, kulüplere sunarlar, genel kurul oylar, Türk futbolunda hakemlik sisteminde yeni dönem başlar. Amir her zaman TFF'dir, bu net. MHK'nin çok çalışması lazım. Bu kadar VAR'da, orta hakemlerde kötü performans varken bu şekilde gitmesi çok daha büyük bir kaos sebebidir."



"KANUN DEĞİŞİKLİĞİ GEREKİYOR"



"Kulüpler Birliği başkanıyken, 1 ayrı şirkete daha ihtiyacımız var dedim. Hem genel kurul hem de kanun değişikliğine ihtiyaç var dedim. Süper Lig AŞ... Süper Lig AŞ nedir? Bu yayın hakları... Yayın hakları, kulüplerindir. Süper Lig AŞ kurulur, yüzde yüzü Kulüpler Birliği'nin olur, kendi haklarını kendileri pazarlar, bunun için TFF'ye pay vermezler. Kulüplerin finansal durumu malum. 18 kulübün imzasıyla, Sayın Cumhurbaşkanı'na mutabakat metni ilettim. Süper Lig AŞ'nin kurulması bizim elimizde. Yayın hakları TFF'nin elinde. Kanun değişikliğine ihtiyaç var. Kulüplerin doğal hakkıdır, kendi yayın hakkını kendisi pazarlamalıdır. Hakemlikle ilgili ayrı bir şirket. Bir ayrı şirket de Süper Lig AŞ."



"BİRLİK VE BERABERLİK LAZIM"



"Türk futbolun birlik beraberliğe ihtiyacı var. Günü kurtaracak aksiyonlar değil, futbolda uzun vadeli sonuçlar için doğru kararlar almalıyız. Yanlış işlerin karşısında Başakşehir olarak görüşlerimizi söyleyeceğiz."



"CRESPO POZİSYONU İÇİN DE SORUŞTURMA BAŞLAT"



"Futbolun çok sorunları var ama bu sorunları, böyle bir organizasyonda, güvenilirliğini kaybetmiş yapıyla çözmek mümkün gözükmüyor. Bir pozisyon için telaşla 'Hakkında soruşturma başlatacağız' dedi MHK Başkanı, böyle bir şey olabilir mi! Crespo pozisyonu için de soruşturma başlat. Adalet burada gidiyor. 3-4 TV'ye bağlandı, gösterilmeyen karta inanılmaz üzüldü. Crespo pozisyonuyla ilgili ne bir açıklama var ne TFF'den ne MHK'den ne de bize bir açıklama var. Farklı farklı kararlar verirseniz, farklı kulüpler için farklı kararlar oluşursa adaleti, güveni sağlayamazsınız. Köklü sorunları çözmekte zorlanırsınız. Çok net belli."



"DOĞRU BULMUYORUM"



TFF'nin yüzde 30 sapma kararını kaldırıp geri getirmesi...



"Doğru bulmuyorum. Kararı açıkladılar. 1 gün sonra değişti. Doğru değil."



"CANLI YAYINA BAĞLANIRSANIZ..."



"Yeni Danışma Kurulu, adı üstünde danışma. Biz bu kurulu, MHK Başkanı'nı orada tutmak için mi kuruyoruz. Bu işler günü kurtarmadır. Gerçekçi olmak lazım. MHK Başkanı şu ana kadar uygulamalarıyla, geçmişten farklı hiçbir şey yapmıyor. Geçmişte kendi talimatlarından habersiz fiyasko kararlar aldıysa, 8 Mart'ı öyle yaptılar. 8 Mart'la ilgili bir şey dediler mi, insanları alıp bir kenara attılar. Şaibeli bir adam varsa kim destek olabilir. Hukuksuz, adaletsiz karar aldılar. 8 Mart gibi bir operasyon yaptılar. Şimdi işte yapılanlar. Siz kulüp kulüp canlı yayına bağlanırsanız, bugün cevap vermezseniz sizin güvenilirliğiniz tartışılır. Net!"



"ALİ ŞANSALAN'IN MAÇ ALMA İHTİMALİ YOK AMA.."



"Geçmişte bazı hakemlerle ilgili farklı farklı düşünceler vardı her kulüpte. Onlarla ilgili bir karar verdiler. O karar Tahkim'den döndü. MHK istifa etmek zorunda kaldı. Çünkü iki kurul da kendi talimatlarından haberdar değildi. Onlar istifa etmelerine rağmen tüm hakemler, gururlarına yediremeyip hakemliği bıraktılar. Onlara göre Türk futbolu temizlendi ama sorunlar bitmiyor. Genç hakemler dediler, onlara da hak vermiyor değilim, onları dinlendiremiyorlar. Ödül ceza kalktı. Adam kötü maç da yönetse yine maç yönetiyor. Ali Şansalan'ın maç alma ihtimali yok ama yine maç verecekler. Çünkü elde, havuzda hakem kalmadı."



"TFF FİYASKO! ACİL YENİ KARARLAR.."



"TFF'nin iyi niyetli gayretleri olabilir ama içerideki organizasyon fiyasko. Türk futbolu için acil, kısa zamanda önemli kararlar almak gerekiyor."



"BAŞKAN 'İÇERİDE YAPI, GRUPLAR VAR' DEDİ"



"Sizce 'yapı' var mı, kimin lehine kimin aleyhine?"



"Ben yapı var mı bilemem. Onu en iyi bilen MHK'dir. Federasyon Başkanının 'İçeride bir yapı var. Farklı farklı gruplar var' gibi ifadelerini duyduk. Bu hakemlere görev veren TFF. Bu hakemlerin başında MHK var. Bunlar göremiyorsa biz nasıl göreceğiz. Bir iş bilmezlik var MHK'de. Şu anki kararlar fiyasko. Hakemlerin performansını görüyorsunuz. Bir güven ortamı kalmış durumda değil."



"Crespo pozisyonuyla ilgili Mourinho'nun bir paylaşımı vardı. Ne düşünüyorsunuz?"



"Ben bir kulübün teknik direktörünün paylaşımını değerlendirecek durumda değilim. Kendi kulübümün başkanı olarak Crespo pozisyonunda penaltı ve kırmızı kart vardı. Hiç karar alınmadı. Ne TFF'den ne MHK'den 'özel soruşturma açacağız' diye bir açıklama oldu. Farklı bir oyuncu için yaptılar. Siz nasıl değerlendirirsiniz bunu. Ben onun için güven ortamı kalmadı diyorum."