Gökhan Zan, Mancini ile bir araya geldi

Hatayspor'daki yardımcı antrenörlük görevinden geçtiğimiz sezon sonunda ayrılan Gökhan Zan, Roberto Mancini ile bir araya geldi.
İngiltere ile oynanacak Uluslar Ligi karşılaşması öncesi İtalya Milli Takım antrenmanını ziyaret eden Zan, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı;
"İngiltere maçı hazırlıkları devam ediyor. Bu önemli maç öncesi kapılarını bana açan İtalya Milli Takımı'na, futbolcuyken birlikte çalıştığım ve yeni antrenörlük kariyerimde örnek aldığım Roberto Mancini hocama, takım kaptanları Leonardo Bonucci, Gianluigi Donnarumma ve Daniele de Rossi'ye bana gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederim. Müthiş bir deneyim"
İngiltere ile oynanacak Uluslar Ligi karşılaşması öncesi İtalya Milli Takım antrenmanını ziyaret eden Zan, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı;
"İngiltere maçı hazırlıkları devam ediyor. Bu önemli maç öncesi kapılarını bana açan İtalya Milli Takımı'na, futbolcuyken birlikte çalıştığım ve yeni antrenörlük kariyerimde örnek aldığım Roberto Mancini hocama, takım kaptanları Leonardo Bonucci, Gianluigi Donnarumma ve Daniele de Rossi'ye bana gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederim. Müthiş bir deneyim"
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