Gökhan Zan, Mancini ile bir araya geldi

Hatayspor'daki yardımcı antrenörlük görevinden geçtiğimiz sezon sonunda ayrılan Gökhan Zan, Roberto Mancini ile bir araya geldi.İngiltere ile oynanacak Uluslar Ligi karşılaşması öncesi İtalya Milli Takım antrenmanını ziyaret eden Zan, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı;