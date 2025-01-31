Gökhan İnler, sportif direktör lisansını aldı

Udinese'de göreve başlayan Gökhan İnler, sportif direktörlük lisansını aldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ols!
Gökhan İnler, sportif direktör lisansını aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ocak 2025 16:42
Süper Lig'den ayrıldıktan sonra bu sezon başında Udinese'de göreve başlayan Gökhan İnler, eğitimini de tamamlayarak İtalya Futbol Federasyonu tarafından verilen 'Sportif Direktörlük' lisans sahibi olmayı hak etti.

İsviçre, İtalya, İngiltere ve Türkiye'de parlak bir futbol kariyeri yaşadıktan sonra İtalya'ya dönen Gökhan İnler, aktif futbol yaşamını sona erdirip 2024-2025 sezonu başında İtalya'nın Udinese takımında göreve başlamıştı. İnler, bir yandan görevini yürütüp bir yandan kurs programlarına katıldı. Ünlü futbolcu İtalya ve dünya futbolunda son derece olan önemli olan Sportif Direktörlük lisansını almayı başardı.

İnler'e sportif direktörlük belgesi İtalya Futbol Federasyonu'nda düzenlenen törenle bugün teslim edildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery