Gökhan Gönül: 'Sistemimiz değişse de felsefemiz aynı olacak'

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Gökhan Gönül, Letonya ve Norveç ile oynanacak 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçları öncesinde Türkiye Futbol Federasyonunun sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu.



Futbol oynadığı dönemde antrenörlüğe ilgisinin fazla olduğunu belirten genç çalıştırıcı, "Hocalarımla boş vakitlerimde sohbet ederken birçoğunun, 'Senden ileride iyi hoca olacak' demeleri beni hep motive etti. Yerli ve yabancı birçok hocayla çalıştım. Onlardan öğrendiğim çok şey var. Bazı kararların altında yatan sonuçları araştırdım; sebep-sonuç ilişkisi çıkardım. Onlardan aldığım bu bilgileri şu anda bulunduğum Ümit Millî Takım'da uygulamaya çalışacağım" diye konuştu.



Çok fazla antrenörle çalıştığını aktaran Gönül, şunları kaydetti:



"O kadar çok antrenörle çalıştım ki, hepsiyle farklı ilişkilerim oldu. Hepsinin farklı sistemleri, taktikleri, kuralları, oyun anlayışları, sahaya diziliş tercihleri, değişkenlikleri, oyuncu rotasyonları, bölgesel rotasyonları vardı. Tüm bu birikimleri kendimce planlayıp özellikle Ümit Milli Takım'da uygulamak istiyorum. İsim vermem doğru değil ama antrenörlük, özel hayatlarında da sahada sistem çıkarmak, antrenman yaptırmak, antrenmanı planlamak ve maça hazırlanmak değil; bu işin en önemli özelliklerinden biri oyuncularla olan iletişim. Bana göre sadece oyuncularla iletişim de yetmiyor. Bu işin birçok ortak paydaşı var. Medya, başkan, yönetim, taraftar, futbolcu, çalışanlar, hepsi bu bütünün parçasını oluşturuyor. Onlarla olan iletişim hocalıkta veya futbolculukta çok önemli."



'SİSTEMLERİMİZ DEĞİŞSE DE FELSEFEMİZ HEP AYNI OLACAK'



Hedeflerini ve oyun sistemine dair de konuşan 39 yaşındaki teknik adam, "Ümit Milli Takım'da veya milli yaş kategorilerinde oyuncular farklı sistem ve anlayışlarla oynuyorlar. Bizim de Ümit Milli Takım olarak ilk ve öncelikli hedefimiz A Milli Takım'a oyuncu kazandırabilmek. Bunu yaparken de oyuncuya göre de hazırlanmak gerekiyor. Bana göre sahada hakem düdüğü çalana kadar sistemi görürsünüz, 4-4-2, 4-1-4-1, 4-2,3-1; ama bence topun olduğu yerde artık o sistemi görmüyorsunuz. Bazen takımı 4-2-3-1 olarak dizseniz de bazen onu 4-3-3 görürsünüz. Sistemlerimiz değişse de felsefemiz hep aynı olacak. Topu kaybettiği zaman çabuk kazanan, daha çok topa hakim olan, oynadığı oyunu rakibe kabul ettirmeye çalışan, ofansif futbol oynamayı hedefliyoruz. Öncelikli hedefimiz A Milli Takım'a oyun kazandırmak olduğu için sistemimizde çift stoperli değil üçlü oynamak zorunda kalacaksınız" ifadelerini kullandı.



'HOCAMIZIN BURAYA İLGİSİNİN YÜKSEK OLMASI OYUNCULARIN MOTİVASYONUNU ARTIRIYOR'



Vincenzo Montella'nın Ümit Milli Takım'a yaklaşımının pozitif olduğunu söyleyen Gökhan Gönül, "Montella hocamızın Ümit Milli Takım'a olan ilgisi çok yüksek. Özellikle takımı planlarken koordineli bir şekilde çalışıyoruz. İlk amacımız A Milli Takım'a oyuncu kazandırmaksa şu an bu kampta bizim aramızda olması gereken Bertuğ orada. Böyle bir fırsat varsa A Milli Takım ile antrenmanlara çıkmak, maçlara çıkmaktan daha önemli. A Milli Takım'a Bertuğ'u kazandırabiliyorsak 'Bu işi doğru yapıyoruz' anlamı taşır. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de böyle devam eder. Yakın süreçte A Milli Takım ve Ümit Milli Takım içerisinde akışkan bir süreç var. Bu da bizi mutlu ediyor. Hocamızın buraya ilgisinin yüksek olması oyuncuların motivasyonunu artırıyor. İnşallah ilerleyen süreçte de A Milli Takım'a oyuncu kazandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



'HOCA OLARAK BURADA ZORLUKLAR YAŞAMIYOR DEĞİLİZ'



Milli takımlara oyuncu seçme süreciyle alakalı ise Gökhan Gönül, "Oynayan oyuncuları daha çok tercih etmemiz gerekiyor. Bunun içerisinde birçok etken var. Maça göre, takıma göre, yaptığınız analizlere göre Bu kamp öncesi yaklaşık 3-4 hafta öncesinden bu oynayacağımız iki maçla ilgili antrenman planları, maç analizleri üzerinde saatlerce vakit harcıyoruz ki en iyi kadroyu oluşturabilelim. Bu kadro içerisinden de A Milli Takım'a adım attırabilecek oyuncuları tercih etmek ilk hedefimiz. Bazen istisnai durum olabiliyor. Burada hafızası olan oyuncuları, sıkıntı yaşadığımız bölgelerde oyuncu yoksa o oyuncuları tercih etmek zorunda kalıyoruz. Hoca olarak burada zorluklar yaşamıyor değiliz" değerlendirmesinde bulundu.



'BENCE MÜTHİŞ BİR JENERASYON OLUŞTU'



Ümit Milli Takım'ın 24 yıldır Avrupa Şampiyonası'na katılamadığını anımsatan Gönül, konuşmasına şöyle devam etti:



"A Milli Takım'a oyuncu kazandırırken sportif başarı da kazandırmak herkesin beklentisi. 2000'de son kez gidilmiş ve 24 yıldır Ümit Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'na gidememiş. Burada yerli yabancı, tecrübeli tecrübesiz az deneyimli çok deneyimli birçok hoca oldu. 24 yıl içerisinde ne yazık ki bu turnuvalara gidemedik. Gelinen noktada son 5-10 yıldır, son jenerasyondan sonra A Milli Takım çok doğru bir şey yaptı. Genç bir kadro yeni bir jenerasyon çıkarmaya çalıştı. Bence müthiş bir jenerasyon oluştu. Biraz da sabır tanırsak A Milli Takım da başarılı olacaktır. Biz bu süreçte A Milli Takım'ı desteklediğimiz için son beş senede sportif anlamdaki başarısızlığımız sürekli oynayan oyuncuların A Milli Takım'a gitmesi nedeniyle oldu" şeklinde konuştu.



'ORADAKİ ELEŞTİRİLERİ TAKİP EDERLERSE KARİYER PLANLARINDA ZORLUKLAR YAŞAYABİLİRLER"



Genç futbolculara sosyal medya ile alakalı tavsiyelerde bulunan Gökhan Gönül, "Özellikle ilk adımı kulüplerde atmışlarsa, oralara gelmişlerse işleri çok daha kolay. İşin zor kısmı oralara gelmek. Ondan sonraki süreçte hocalarını dinlemeleri, artık günümüzde birçok araç kendini geliştirebilmesi için var, sosyal medyayı bunun içine katmıyorum, sosyal medyanın genç oyunculara etkisi olumsuz anlamda çok fazla. Oradaki eleştirileri takip ederlerse kariyer planlarında zorluklar yaşayabilirler. Gelişimlerini takip edip eksiklerini araştırıp onları daha iyi hale getirebilir ve onların üstesinden gelebilirlerse çok daha iyi yerlerde olacaklardır. İnşallah tüm genç kardeşlerimizden bunu başarmalarını diliyorum" ifadelerini kullandı.



'ONLARI BURAYA KAZANDIRMAK İÇİN ÇOK ÇABA SARF EDİYORUZ'



Süper Lig'de takımların ağırlıklı olarak yabancı oyuncu oynattığını söyleyen genç teknik direktör, "Biz bu araştırmaları yaparken, oyuncu bulmaya çalışırken zorlandığımız en önemli sebeplerden biri ligde Türk oyunculara fazla şans verilmemesi. Ümit Milli Takım'a yaş olarak tutmayan oyuncular bile süre alamazken, Ümit Milli Takım düzeyinde yaşı tutan oyuncuların Anadolu veya büyük takımlarda süre almaları neredeyse imkansız. O yüzden tüm ekip sadece Türkiye'de değil Avrupa'nın birçok ülkesinde birçok kulüpte oyuncu izliyoruz. Onları buraya kazandırmak için çok çaba sarf ediyoruz. Özellikle Almanya, Avusturya, İsviçre, Fransa ve İngiltere'de birçok oyuncu var. Bazı oyuncularla iletişim halindeyiz. Oradaki ülkelerde bizim çocuklarımızı kendi ülkelerinin milli takımına kazandırmak için yaşadığımız birçok zorluk var. Bunların da üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Bizim yaş grubundaki oyuncuları konuşarak yönlendirmeye çalışan Avrupa milli takımlarının baskılar da var. İnşallah yeni dönemde özellikle Ceyhun Kazancı ile bu tarz oyuncuları bir an önce Ümit Milli Takım'a, alt yaş gruplara veya A Milli Takım'a kazandırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.



'ASLINDA İÇİMDE KANAYAN BİR YARADIR'



Gönül konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Ben, hiç alt yaş kategorilerinde milli formayı giymeden direkt A Milli Takım formasını giydim. Keşke fırsatım olsaydı da bu bayrağı en iyi şekilde temsil etmek, oradaki başarılarda da oradaki yarışma gruplarında da bulunarak ülkeme hizmet etmek isterdim. Aslında içimde kanayan bir yaradır. O yüzden şunun sözünü verebilirim. Ümit Milli Takım hocası olduğum süre boyunca, beni ülkemizin en doğusundan en batısına en kuzeyinden en güneyine, İç Anadolu'dan Avrupa'daki birçok ülkesinde görecek olacaklarından şüpheleri olmasın. Bir şekilde bizim gözümüzden kaçmadan, ben nasıl gözden kaçtıysam zamanında o oyuncuları bulup en iyi şekilde en yakın zamanda milli takıma kazandırmak istiyorum. Bunun için de elimden gelen her şeyi yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın."



'HEDEFLER BİTMİŞ OLSA DA MAÇA ÇIKIYORSAK, KAZANMAK ZORUNDAYIZ'



Gökhan Gönül, Avrupa Şampiyonası'nda grupta oynayacakları son iki maçı da kazanmak istediklerini dile getirerek, "Gelecekte olan planlamada Letonya ve Norveç maçları var. Grubun son iki maçı. Hedefimiz bitti ama bu formayı giyiyorsak üzerimizde bu bayrağı taşıyorsak; bu ülkeyi, ülkenin kültürünü yansıtmamız gerekiyor. Bizim yapımızda pes etmek diye bir şey yok. Hedefler bitmiş olsa da maça çıkıyorsak, kazanmak zorundayız. Bu bilinçle sahaya çıkmak durumundayız. O yüzden Letonya ve Norveç maçlarını oynayıp en azından bu turnuvaya kazanarak veda etmek istiyoruz. Evet, kolay olmayacak belki. Oyuncuları maça hazırlamakta zorlanacağımız durumlar da olacak. Ama günün sonunda oyuncular o maça çıkarken, bizim bu zorlukların üzerinden gelip oyuncuları o maça en iyi şekilde motive edip o maçtan kazanarak ayrılmalıyız" dedi.



'AVRUPA ŞAMPİYONASINA GİDECEĞİZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM'



Eylül ayına kadar yeni bir turnuva ve resmi maçın olmadığına dikkati çeken Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Gökhan Gönül, "Kasım'da, Mart'ta, Haziran'da; milli maç takvimlerinde 6 hazırlık karşılaşması daha oynayacağız. Bu süreçte gönül ister ki her ay toplanıp oyuncularla iletişimde olmak, oyuncuları uygulamak istediğiniz sisteme felsefeye doğru ilerlemeye gitmelerini sağlamak. Ama ne yazık ki üç antrenman yapıp dördüncü gün maça çıkacağız. Sonraki iki gün antrenman yapıp diğer maçı oynayacağız. Kamp bitecek. Kasım ayına bir ay var. Kasım ayındaki turnuvadan sonra 3-4 ay daha maç yok. 3-4 ayda da yine oyunculardan uzak kalacağız. Şu an kadroda olan yaklaşık oyuncuların yüzde 70-80'i bir sonraki turnuvada olmayacaklar. Aynı grupla devam ediyor olabilsek daha farklı olabilirdi. Yüzde 70-80'i olmayacak bir millî takımı tekrar Eylül ayına kadar inşa edecek sadece 6 hazırlık maçımız var. En azından bu süreci, bu turnuvayı kazanarak bitirip 2025 Eylül ayına kadar Ümit Milli Takım kadrosunu oluşturmak için bir senelik neredeyse bir süremiz var. İnşallah iyi bir jenerasyonla ki; iyi bir arkadan gelen grup olduğunu düşünüyorum. Onlarla birlikte Eylül ayında yeni başlayacak turnuvada yıllardır özlenen, gidilemeyen Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz diye düşünüyorum."