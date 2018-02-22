Sezon Maç Gol Kart 2007-2008 (Fenerbahçe) 24 - - 2008-2009 (Fenerbahçe) 29 - 3 sarı, 1 kırmızı kart 2009-2010 (Fenerbahçe) 30 2 5 sarı kart 2010-2011 (Fenerbahçe) 30 3 7 sarı kart 2011-2012 (Fenerbahçe) 31 1 4 sarı kart 2012-2013 (Fenerbahçe) 27 3 6 sarı, 1 kırmızı kart 2013-2014 (Fenerbahçe) 29 - 5 sarı kart 2014-2015 (Fenerbahçe) 32 - 4 sarı kart 2015-2016 (Fenerbahçe) 22 1 1 sarı kart 2016-2017 (Beşiktaş) 29 1 4 sarı kart 2017-2018 (Beşiktaş) 16 - - TOPLAM 299 11 39 sarı, 2 kırmızı kart





Beşiktaş'ın 2016-2017 sezonu başında Fenerbahçe'den transfer ettiği Gökhan Gönül, 25 Şubat Pazar günü sarı-lacivertli ekip ile oynayacakları derbi maçta görev alması halinde 3. dalyasını eski takımına karşı yapacak.Spor Toto Süper Lig'e 2007-2008 sezonunda Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe'ye transfer olarak adım atan Gökhan Gönül, kariyerinin en anlamlı maçlarından birinde teknik direktör Şenol Güneş'ten forma bekleyecek.Ligde 299 mücadelede görev yapan 33 yaşındaki oyuncu, Vodafone Park'taki derbi maçta şans bulması durumunda ligde 300. maçına çıkacak.Lig serüveni boyunca istikrarlı bir performans sergileyen deneyimli savunma oyuncusu her sezon 27,1 maç ortalaması ile görev yaptı.Gökhan Gönül, Fenerbahçe ile 2014-2015 sezonunda 32 maçta forma giydi ve kariyerinde en çok bu dönemde lig mücadelesine çıktı.Milli oyuncunun en az forma giydiği bölüm ise Fenerbahçe'de oynadığı son sezon oldu. Gökhan Gönül 2015-2016 sezonunda 22 karşılaşmada görev aldı.Tecrübeli futbolcu 299 lig maçında 39 sarı, 2 kırmızı kart gördü.Lig tarihindeki en sakin sezonunu Fenerbahçe'ye transfer olduğu ilk yıl geçiren Gökhan Gönül, 2007-2008 sezonunu kart görmeden tamamladı.Milli futbolcu, kariyerinin en hırçın sezonunu ise 2012-2013 sezonunda yaşadı. Gökhan Gönül, 6 sarı kart görürken 1 maçta da kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.Gökhan Gönül lig kariyeri boyunca 11 kez gol sevinci yaşamayı başardı.Fenerbahçe forması giydiği 2010-2011 ve 2012-2013 sezonunda 3'er gol atarak en golcü sezonlarını geçiren Beşiktaşlı futbolcu, siyah-beyazlı formayı giydiği dönemde ise 1 kez rakip fileleri havalandırdı.Bu sezon henüz gol sevinci yaşayamayan Gökhan Gönül, 11 yıllık lig kariyerinde 4 sezonu golsüz tamamladı.Gökhan Gönül, 11 sezon süren 299 maçlık lig kariyerinde üç şampiyonluk gördü.Lig kariyerinde ilk şampiyonluğunu 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe ile kazanan tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertli ekiple 2013-2014 sezonunda bir kez daha lig kupasını kaldırmayı başardı.Beşiktaş'a transferinin ardından Fenerbahçeli taraftarlardan tepki çeken Gökhan Gönül, siyah-beyazlı takımdaki ilk sezonunda üçüncü şampiyonluk sevincini yaşadı.