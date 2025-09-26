Goalball Kadın Milli Takımı, 2025 Goalball Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor

Goalball Kadın Milli Takım Antrenörü Hüseyin Atmaca, Finlandiya'nın Lahti kentinde düzenlenecek olan 'Goalball Avrupa Şampiyonası' hedeflerine ilişkin, "Hedefimiz, Avrupa Şampiyonası'nda kürsünün en üst basamağına çıkıp İstiklal Marşı'mızı tüm Avrupa'ya dinletmek. Ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz" dedi.Paralimpik Oyunları'nda üst üste 3 kez şampiyon olarak imza atan Goalball Kadın Milli Takım hedef 4'üncü kez Avrupa şampiyonu olmak. Kadınlar Goalballünde dünyanın en büyük golcüsü olarak bilinen Milli Takım kaptanı Sevda Altunoluk, "Biz 3 defa Avrupa şampiyonluğu elde ettik. Şimdi sıra 4'üncüsünde. Bunu yapabilecek güç ve inanç bizde var" dedi.Finlandiya'nın Lahti kentinde 28 Eylül-6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Goalball Kadın Milli Takımı, Karaman'da kamp çalışmalarını sürdürüyor. Goalball Kadın Milli Takımı Antrenörü Hüseyin Atmaca yönetiminde Karaman'da hazırlıklarına devam eden milli sporcular günde çift antrenman yaparak şampiyonaya hazırlanıyor.Antrenör Hüseyin Atmaca, Goalball Kadın Milli Takımı'nın son Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olduğunu hatırlatarak, şampiyonanın hazırlıklarına özverili ve disiplinli bir şekilde devam ettiklerini söyledi. Takımda atmosferin üst düzeyde olduğunu vurgulayan Atmaca, "Son Avrupa şampiyonu olarak bu başarıyı tekrarlamak istiyoruz. Kızlarımız milli formanın bilinci ve disipliniyle hedeflerine kitlenmiş durumda. Hedefimiz net, Avrupa Şampiyonası'nda kürsünün en üst basamağına çıkıp İstiklal Marşı'mızı Avrupa'ya dinletmek. Ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak" diye konuştu.Mili takımın 31 yaşındaki kaptanı Sevda Altunoluk, Türk Bayrağını yurt dışında dalgalandırma hedefiyle yoğun ve zorlu antrenmanlar yaptıklarını belirterek, "Ekibimizle iyi bir uyum yakaladık. Güzel bir kamp süreci geçiriyoruz. İyi hazırlanıp kendimizi orada göstermek istiyoruz. Biz 3 defa Avrupa şampiyonluğu elde ettik. Şimdi sıra 4'üncüsünde. Bunu yapabilecek güç ve inanç bizde var. Finlandiya'ya gideceğimiz için heyecanlıyız. Orada ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırıp gururla ülkemize döneceğiz" değerlendirmesinde bulundu.Milli formayı 6 yıldır giyen 25 yaşındaki Şeydanur Kaplan ise hazırlıklarının verimli geçtiğini kaydetti. Başarı istatistiklerinin çok yüksek olduğunu anımsatan Kaplan, şunları söyledi:"Katıldığımız bütün turnuvalarda şampiyonluğu hedefleyen ve kazanan bir takımız. Bu yüzden yine hedefimiz şampiyonluk. Altın madalyayı istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımız son hız devam ediyor. Hocalarımızın desteği, arkadaşlarımızın inancı ve motivasyonu sayesinde başarılı olacağımıza inanıyorum. İnşallah o altın madalyayı alıp İstiklal Marşı'mızı okutup geleceğiz"