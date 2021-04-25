Glazer'lar Manchester United'ı 4 milyar sterline satabilir

Süper Lig projesine verdiği destek nedeniyle taraftarları ile arası bir kez daha açılan Manchester United'ın sahibi Glazer ailesi, kulüp satışını düşünmeye başladı.



İngiliz basını, kulüp yönetimini sürdüren Joel ve Avram Grant'in Manchester United'daki hisselerini yaklaşık 4 milyar sterlin karşılığında satabilieceğini belirtiyor.



2005 yılında 790 milyon sterlin karşılığında kulübü satın alan Glazer ailesinin 4 milyar sterlinden daha düşük bir fiyata ikna olmayacağı kaydediliyor.



Özellikle son yıllarda karlı sponsor anlaşmalarına imza atan Manchester United'ın Süper Lig projesinde yer alması halinde ise rakamın daha da büyüyebileceği konuşuluyor.



Manchester United kulübünün taraftarları ile arası ilk kez açılmıyor. 2010 yılında bir grup taraftar Glazer yönetimini eleştirerek ve kulübün yeniden özüne dönmesini savunarak "Love United" "Hate Glazer" isimleri ile istifa propagandaları düzenlemişti.



