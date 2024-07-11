Girona, Donny van de Beek'i duyurdu!

Girona, Manchester United'dan Donny van de Beek'i transfer ettiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Girona, Donny van de Beek'i duyurdu!
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11 Temmuz 2024 23:50
Manchester United'da beklenenin altında kalan Donny van de Beek'in yeni adresi belli oldu.

La Liga'da tarihi bir sezon geçiren Girona, Donny van de Beek'i transfer ettiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilirken, 500 bin euro bonservis ve başarı bonusu ödeneceği ifade edildi.

Van De Beek, geçtiğimiz sezonun ortasında Eintracht Frankfurt'a kiralanmış ve 8 maç forma giymişti.

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