Girona, Donny van de Beek'i duyurdu!

Manchester United'da beklenenin altında kalan Donny van de Beek'in yeni adresi belli oldu.



La Liga'da tarihi bir sezon geçiren Girona, Donny van de Beek'i transfer ettiğini açıkladı.



Yapılan açıklamada oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilirken, 500 bin euro bonservis ve başarı bonusu ödeneceği ifade edildi.



Van De Beek, geçtiğimiz sezonun ortasında Eintracht Frankfurt'a kiralanmış ve 8 maç forma giymişti.





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