Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Giresun ekibinde taraftarların merak ettiği konulardan biri olan forma satışı başladı. Çotanaklar'ın yeni formaları satışa çıkarıldı.



GİRESUNSPOR FORMALARI SATIŞA ÇIKTI



Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, futbolcuların 2022-2023 sezonunda terleteceği formaların, internette "http://cotanakstore.com.tr" sitesi üzerinden ve kentte Atatürk Meydanı'nda bulunan Çotanak Store'dan satışa sunulduğu belirtildi. Yeni sezon için hazırlanan beyaz, sahil şeridi, çubuklu ve siyah formaların satışı yapılıyor.





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