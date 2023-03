Giresunspor'da basın sözcüsü Ekiz: 'Ligde kalıcı olacağız'

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un basın sözcüsü Emrullah Ekiz, yıllar sonra mücadele ettikleri ligde kalıcı olacaklarını söyledi.



Ekiz, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, bir süre önce Giresunspor'u aydınlık yarınlara taşımak ve Süper Lig'deki mücadelesini kalıcı hale getirmek amacıyla göreve başladıklarını anımsattı.



Ligin 25. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında şansız bir şekilde sahadan bir puanla ayrıldıklarını aktaran Ekiz ama oyuncuların sahada gösterdiği mücadele ve kazanma arzularına şahit olduklarını vurguladı.



Ekiz, maçtan sonra Kulüp Başkanı Nahid Ramazan Yamak'ın futbolculara, "Başınızı öne eğmeyin, biz Giresunspor'uz, zoru ve mücadeleyi severiz. Bu ligde kalıcı olacağımızdan hiçbir şüphemiz yok. Bu işi başaracak kalitede oyuncularsınız." ifadelerini kullandığının altını çizerek, şunları kaydetti:



"Ben de ek olarak şunları ifade etmek istiyorum, bu takım, yıllar sonra mücadele ettiğimiz Süper Lig'de kalıcı olacaktır. Bizler bunun için gereken tüm mücadeleyi ve mesaimizi saha dışında vererek elimizden gelen her şeyi ortaya koyuyoruz."



Göreve geldikleri ilk günden bugüne futbolcular ve personele olan yükümlülüklerini yerine getirerek, 15 günde 15 milyon lira civarında ödeme yaptıklarını belirten Ekiz, böylece futbolcuların sahadaki mücadelelerine odaklanmalarını sağlayacak bir ortam oluşturduklarına işaret etti.



Ekiz, "Hedef 2828 Yeni Üye" kampanyasını da hayata geçirdiklerini de anımsatarak, "Bu kampanya ile hem ailemizi genişleteceğiz hem de kulübümüze maddi anlamda önemli bir kaynak oluşturacağız. Her Giresunspor sevdalısının kulübümüze üye olup bizleri desteklemelerini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Taraftarlara da destek vermeleri için çağrıda bulunan Ekiz, şu görüşlere yer verdi:



"Zor günlerden geçtiğimiz bu süreçte her zaman desteğini arkamızda hissettiğimiz, tabiri caizse kötü gün dostu olan büyük Giresunspor taraftarını en mutlu olduğumuz yer, Çotanak Spor Kompleksi'nde omuz omuza kenetlenmiş ve tek yürek halinde görmeyi çok arzuluyoruz. Şuna gönülden inanıyorum ki bizler yönetimi, futbolcusu, taraftarıyla kenetlendiğimizde üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk, kazanamayacağımız hiçbir mücadele yoktur. Bu inançla bir kez daha, evimizde oynayacağımız Alanyaspor karşılaşmasına tüm taraftarlarımızı davet ediyor, büyük mücadelemize ortak olmalarını diliyorum."





