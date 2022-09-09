Giresunspor'a yeni sol bek

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, Faruk Can Genç'i kadrosuna kattı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki defans oyuncusu Faruk Can Genç ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Faruk Can Genç'e Giresunspor'umuza 'hoş geldin' diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki defans oyuncusu Faruk Can Genç ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Faruk Can Genç'e Giresunspor'umuza 'hoş geldin' diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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