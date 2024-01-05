Beşiktaş'ta Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst geri sayımı...
Teknik adam belirsizliğini giderecek isim olan 'Gio' ile olan pürüzler çözüldü.
Teknik heyeti konusunda ısrarcı olan Hollandalı çalıştırıcı; Jean-Paul van Gastel, Dave Vos ve Roy Makaay'la da anlaşılmasını istemişti. Üç yardımcı antrenörün de ekipte yer alacağı öğrenildi.
Yönetimin farklı takımlarda görev alan bu hocalarla da anlaştığı ifade edildi.
BUGÜN MAÇ, YARIN İMZA, PAZAR İDMAN
Bu olumlu gelişmenin ardından Van Bronckhorst'un programı da yapıldı. 48 yaşındaki teknik adamı ve ekibini getirilmesi için bugün özel bir uçak ayarlandı.
Her şey planlandığı gibi giderse öğle saatlerinde İstanbul'da olacak Beşiktaş'ın yeni teknik heyeti, Kasımpaşa maçını da tribünde izleyecek.
Resmi imzaların da cumartesi günü atılması bekleniyor.
'Gio' lakaplı çalıştırıcının ilk antrenmanına ise pazar günü çıkması bekleniyor.
Teknik adam belirsizliğini giderecek isim olan 'Gio' ile olan pürüzler çözüldü.
Teknik heyeti konusunda ısrarcı olan Hollandalı çalıştırıcı; Jean-Paul van Gastel, Dave Vos ve Roy Makaay'la da anlaşılmasını istemişti. Üç yardımcı antrenörün de ekipte yer alacağı öğrenildi.
Yönetimin farklı takımlarda görev alan bu hocalarla da anlaştığı ifade edildi.
BUGÜN MAÇ, YARIN İMZA, PAZAR İDMAN
Bu olumlu gelişmenin ardından Van Bronckhorst'un programı da yapıldı. 48 yaşındaki teknik adamı ve ekibini getirilmesi için bugün özel bir uçak ayarlandı.
Her şey planlandığı gibi giderse öğle saatlerinde İstanbul'da olacak Beşiktaş'ın yeni teknik heyeti, Kasımpaşa maçını da tribünde izleyecek.
Resmi imzaların da cumartesi günü atılması bekleniyor.
'Gio' lakaplı çalıştırıcının ilk antrenmanına ise pazar günü çıkması bekleniyor.