Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo, kendisiyle ilgili aylardır süren takas spekülasyonlarına son noktayı koydu.Brezilya'da yaptığı açıklamada Giannis, takımında kalmak ve yeniden NBA Finalleri'ne ulaşmak istediğini söyledi.Coast to Coast adlı Brezilyalı medya organına konuşan yıldız oyuncu,dedi.Bu açıklama, son aylarda adı Toronto Raptors, Houston Rockets, New York Knicks, Boston Celtics ve Brooklyn Nets gibi birçok takas senaryosuyla anılan Giannis'in Milwaukee'ye olan sadakatini bir kez daha ortaya koydu.Giannis'in son üç sezondaki erken playoff elenişleri, değişen koç kadroları ve yapboz gibi şekillenen destek kadrosu, birçok kişiyidüşüncesine itmişti. Ancak son açıklaması, 2021 Finalleri MVP'sinin Bucks'ta yeni bir şampiyonluk hedefi için mücadele etmeye devam edeceğini gösteriyor.