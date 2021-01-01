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Giannis: "İlk antrenman güzel geçti ama arkadaşlardan gerideyim"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Bucks ile yeni sezon için yaptığı ilk antrenmandan sonra konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Bucks ile yeni sezon için yaptığı ilk antrenmandan sonra konuştu.

Geçtiğimiz sezonun playofflarında esneyen dizinin iyileşme sürecinde bulunan Giannis, medyadan soru almasa da, kendini iyi hissettiğininin altını çizdi ve fiziksel olarak takım arkadaşlarından geride olduğunu belirtti:

"Bugün antrenmandaydım. İlk antrenmanım güzel geçti. Takım iyi görünüyordu. Ben de iyi hissettim. Adamlarla son durumumuzu konuşma fırsatımız oldu. Benden hız olarak 10 kat öndeler ama şahsen iyi hissediyorum. Şu an için işler gerçekten çok iyi görünüyor. Sağlıklı olma yolundayım ve bu yüzden heyecanlıyım."

Giannis'in sonraki aşaması, Bucks'ın Cuma günü Nets ile karşılaşmak için Brooklyn'e giderken vücudunun verdiği tepkiyi görmek olacak.


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