George: "Lakers ile aynı arenada bize küçük kardeş muamelesi yapılıyor"

LA Clippers yıldızı Paul George, Los Angeles Lakers ile aynı arenayı paylaşmanın "tuhaf bir dinamiği" olduğunu itiraf etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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George: 'Lakers ile aynı arenada bize küçük kardeş muamelesi yapılıyor'
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02 Ağustos 2023 14:42
LA Clippers yıldızı Paul George, Los Angeles Lakers ile aynı arenayı paylaşmanın "tuhaf bir dinamiği" olduğunu itiraf etti.

NBA'in iki Los Angeles takımı yirmi yılı aşkın bir süredir aynı arenayı evleri olarak paylaşıyor olsa da, bu durumun Clippers'ın önümüzdeki sene Intuit Dome isimli yeni arenası açıldığında değişmesi planlanıyor.

George, kendi podcast'inin son bölümünde Crypto.com Arena'yı Lakers ile paylaşmanın nasıl bir şey olduğundan bahsetti ve arenanın genellikle onlarınkinden çok Lakers'ın evi gibi hissettirdiğini kabul etti:

"Orada aynı alanı paylaşıyoruz, garip bir dinamik söz konusu. Salona ağırlık kaldırmaya gittiğimizde, LeBron James'in malzemeleri falan orada oluyor ve onlara dokunamıyorsun. Bazen sanki küçük kardeşmişiz gibi geliyor. Farklı bir muamele yapılıyor."

1.8 milyar dolarlık maliyeti olan 18.000 koltuklu Inuit Dome'un, 2024-25 sezonunun başlangıcında tamamlanması bekleniyor.

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