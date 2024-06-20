LA Clippers yıldızı Paul George, James Harden takasının takımın oyun tarzına nasıl "zarar verdiğine" dair bazı açıklamalarda bulundu.



George, geçtiğimiz sezon gerçekleşen Harden takasının ardından takımın nasıl dramatik bir şekilde değiştiğini anlattı ve Harden'ın takıma katkılarını kabul etse de, sezona ne kadar formda başladıklarını göz önünde bulundurarak Robert Covington ve Nicolas Batum'u kaybetmiş olmalarından yakındı:



"Sezona formda başlamıştık. Herkes iyi oynuyordu, enerjimiz iyiydi. Hepimizin Russ varken ilk defa sağlıklıydık. İşe yarayacağını düşündüğümüz yapının yeni bir başlangıcı gibiydi."



Clippers ekibinin Harden'ın kadroda olduğu ilk altı maçını kaybetmesiyle George, takımın kısa kadrolarla da oynayabilen ve adam değişimi yapabilen forvet savunmacılarını kaybettikten sonra neden bu zorlu süreçten geçmek zorunda kaldığını ise şu şekilde açıkladı:



"Sonra James'i almak için takas yaptık ve bu kadar zorlanmış olmamız James'in hatası olmasa da, Covington ve Batum'u kaybetmemizin payı büyüktü. Bunlar bizim kadroyu bir arada tutan adamlarımızdı. Savunmacılarımızdı... James'le bir alakası yoktu. Daha çok o adamları kaybetmemizle ilgiliydi. KJ Martin de dahil olmak üzere.



Bu adamları kaybetmek bize zarar verdi. Ribaund alıyorlardı, şut blokluyorlardı, rotasyona dahillerdi ve savunmacıydılar. Yani Kawhi, Russ ve benim etrafımda, bu adamlar pis işlerin çoğunu üstlenen kişilerdi. Hücuma James gibi süper yetenekli bir adamı kattığınızda, pis işleri Kawhi ve benim üstlenmemiz gerekti ve bizim ayrıca skor da üretmemiz gerekiyordu."



Clippers ekibi, yeni bir oyun tarzına tamamen uyum sağlarken altı maç kaybettikten sonra, 31-8'lik bir seri yakalamış ve kadrodaki küçük sakatlıklar ivmelerini olumsuz etkilemişti.



Leonard'ın Nisan ayında sakatlanmasıyla şampiyonluk şansları iyice azalan ekip, Kawhi olmadan iki playoff maçı kazanabilmişti.





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