Gençlerbirliği'ne Hacettepe'den 7 takviye

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, pilot takımı Hacettepe'den A takımı bünyesine 7 takviye yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; Gençlerbirliği.org
Gençlerbirliği'ne Hacettepe'den 7 takviye
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12 Ağustos 2020 16:22
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, pilot takımı Hacettepe'den A takımı bünyesine 7 takviye yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını İlhan Cavcav Tesisleri'nde sürdüren başkent ekibi A takımı güçlendirmeye devam ediyor. 

Kırmızı-siyahlı ekibin 2020-2021 sezonu için yeni isimler belirlediğinin vurgulandığı açıklamada, "Kamp kadromuzda pilot takımımız Hacettepe'den Kadir Enes Kıra, Ömürcan Artan, Mustafa Seyhan, Serdarcan Eralp, Muhammed Barutçu, Yağız Suat Bolat ile Mehmetcan Güngör de yer alacak." denildi. 



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