Gençlerbirliği, Srdjan Spiridonovic'i kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Sırbistan'ın Kızılyıldız takımından 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Srdjan Spiridonovic'i transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Gençlerbirliği.org
Abone Ol
Gençlerbirliği, Srdjan Spiridonovic'i kadrosuna kattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ocak 2021 16:24
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Sırbistan'ın Kızılyıldız takımından 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Srdjan Spiridonovic'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren başkent temsilcisi, Kızılyıldız'dan Srdjan Spiridonovic'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Oyuncunun, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav'ın da hazır bulunduğu törende sözleşme imzaladığı aktarıldı.

Futbola Rapid Wien altyapısında başlayan Spiridonovic, Austria Wien, Vicenza, Admira Wacker, Panionios ve Pogon takımlarının formasını giydikten sonra, son olarak Kızılyıldız'da oynadı. Kızılyıldız'da 24 resmi maça çıkan Spiridonovic, 4 gol attı.

 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için