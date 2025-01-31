Gençlerbirliği'nde Djitte ile yollar ayrıldı

Başkent ekibi, Senegalli forvet Moussa Djitte'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Gençlerbirliği'nde Djitte ile yollar ayrıldı
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31 Ocak 2025 19:20

Trendyol 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği, Senegalli forvet oyuncusu Moussa Djitte'nin sözleşmesini feshetti.

Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz ile Moussa Kalilou Djitte arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Moussa Kalilou Djitte'ye kulübümüze vermiş olduğu emek ve hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Başkent ekibiyle 2024'ün ağustos ayında 2 yıllık sözleşme imzalayan 25 yaşındaki futbolcu, 19 maçta 4 gol attı.

İşte Gençlerbirliği'nin o paylaşımı:



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