Gençlerbirliği - Alanyaspor maçında gol düellosu!

Süper Lig'de Gençlerbirliği ile Alanyaspor arasındaki mücadele 2-2 sona erdi.

Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Ankara'da Eryaman Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 sona erdi.

Konuk ekip Alanyaspor, 14. dakikada Ianis Hagi'nin serbest vuruştan attığı golle Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İlk yarıda ağları havalandıran Ianis Hagi, Süper Lig kariyerindeki ilk frikik golünü babası Gheorghe Hagi'nin ilk frikik golünden (17 Ağustos 1996) 10640 gün sonra Gençlerbirliği filelerine gönderdi.





Gençlerbirliği, Zan Zuzek'in 66. dakikada attığı golle 1-1'lik beraberliği yakaladı.

Alanyaspor, bu gole hemen cevap verdi ve Ui-jo Hwang, 69. dakikada Akdeniz temsilcisini 2-1 öne taşıdı. Hwang'ın bu golünde asisti yapan isim ilk golü atan Hagi oldu.

Gençlerbirliği, karşılaşmanın 73. dakikasında penaltı kazandı. Bu penaltıyı kullanan M'Baye Niang, durumu 2-2'ye getirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

Alanyaspor karşısında sahadan 2-2 ile ayrılan Gençlerbirliği, bu sezon ilk kez bir maçta iki kez ağları havalandırdı.



Bu sonucun ardından Gençlerbirliği 5, Alanyaspor 10 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, milli aranın ardından Beşiktaş deplasmanına gidecek. Alanyaspor, sahasında Göztepe'yi konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

14. dakikada konuk ekip Corendon Alanyaspor öne geçti. Zuzek'in, İbrahim Kaya'ya yaptığı müdahale sonrası kazanılan serbest vuruşta topun başına Ianis Hagi geldi. Kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı frikikte topu sağ üst köşeden ağlara gönderen Hagi, babası Gheorghe Hagi'yi hatırlatan bir gol attı.

25. dakikada Pereira'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran, topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.

35. dakikada Niang'ın ağlara gönderdiği top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Corendon Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)


50. dakikada Mounie'nin sağ kanattan ceza sahasına çevirdiği top, savunmadan sektikten sonra Hagi'nin önünde kaldı. Müsait pozisyondaki Hagi'nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

52. dakikada topla hareketlenen İbrahim Kaya'nın ceza yayının hemen gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Erhan Erentürk, gole izin vermedi.

66. dakikada Gençlerbirliği, Zuzek ile beraberlik golünü buldu. Metehan Mimaroğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda Niang'ın kafayla arkaya aşırdığı topa dokunan Zuzek, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

69. konuk ekip yeniden skor üstünlüğünü yakaladı. Hagi'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Hwang, sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Topun dibine giren Güney Koreli futbolcu, dar açıya rağmen meşin yuvarlağı Erhan'ın üzerinden filelere gönderdi: 1-2.

73. dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Oğulcan Ülgün'ün, Hagi'nin müdahalesi sonrası yerde kaldığı pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan beyaz noktayı gösterdi.

76. dakikada Niang'ın kullandığı penaltıda top ve kaleci ayrı köşelere gitti: 2-2.

İkinci devre temponun düşmediği müsabakada başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla Corendon Alanyaspor puanını 10'a, Gençlerbirliği ise 5'e yükseltti.

Stat: Eryaman

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Kısal, Murat Şener

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Pereira, Thalisson, Goutas, Zuzek (Dk. 88 Samed Onur), Abdurrahim Dursun (Dk. 61 Hanousek), Dele-Bashiru (Dk. 82 Sinan Osmanoğlu), Oğulcan Ülgün, Göktan Gürpüz (Dk. 82 Csoboth), Onyekuru (Dk. 46 Metehan Mimaroğlu), Niang

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Ruan (Dk. 77 Enes Keskin), Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Yusuf Özdemir, Makouta (Dk. 82 Janvier), İbrahim Kaya (Dk. 82 Güven Yalçın), Maestro, Hagi (Dk. 77 Meschack), Mounie (Dk. 60 Hwang)

Goller: Dk. 14 Hagi, Dk. 69 Hwang (Corendon Alanyaspor), Dk. 66 Zuzek, Dk. 76 Niang (Penaltıdan) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 16 Ümit Akdağ, Dk. 45+3 Lima, Dk. 60 Hagi (Corendon Alanyaspor), Dk. 22 Niang, Dk. 27 Thalisson (Gençlerbirliği)

