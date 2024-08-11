Genç milli takımımız, Polonya'ya mağlup oldu!

FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, 11-12'ncilik klasman maçında Polonya'ya 74-69 yenildi.

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Genç milli takımımız, Polonya'ya mağlup oldu!
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11 Ağustos 2024 19:20
FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, 11-12'ncilik klasman maçında Polonya'ya 74-69 mağlup oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Matosinhos kentindeki organizasyonda milliler, 11-12'ncilik klasman maçında Polonya ile karşılaştı.

Türkiye, ilk yarısı 41-41 eşitlikle tamamlanan müsabakadan 74-69 mağlup ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, bu sonuçla organizasyonu 12. sırada tamamladı.

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