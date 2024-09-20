Genç karatecilerin zirve hedefi!

2024 Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda 42 sporcuyla yer alacak Karate Milli Takımı, Türkiye'ye şampiyon olarak dönmeyi hedefliyor.



İtalya'nın Venedik kentinde 9-13 Ekim tarihlerinde düzenleneçcek organizasyon öncesi son hazırlık kampını Kocaeli'deki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde sürdüren Karate Milli Takımı, şampiyonaya katada 13, kumitede 29 sporcuyla katılacak.



İlk 20 günlük kampta kuvvet ve kondisyon ağırlıklı çalışan milliler, ikinci kamp dönemini günde çift antrenmanla teknik ve taktik odaklı sürdürüyor.



Milli sporcular, 6 Ekim'de sona erecek kampın ardından 7 Ekim'de İtalya'ya hareket edecek.



Konya'nın ev sahipliğinde 2022'de düzenlenen şampiyonayı Japonya'nın ardından ikinci sırada tamamlayan Türkiye, Venedik'te zirveye oturmayı hedefliyor.



