Gelecek sezon Fenerbahçe'de başrolde olacaklar!

Fenerbahçe, şampiyonluk hedefinden sapmasa da Mourinho'nun liderliğinde aynı sistemle yoluna devam etme kararı aldı ve oyuncuların bu sisteme uyum sağlaması için zaman kaybı yaşanmayacak. Bu doğrultuda, takımın sisteminde kritik rol oynayacak üç yeni oyuncu takıma dahil oldu. Bunlardan ilki Yusuf Akçiçek. Mourinho'nun genç oyuncuya gösterdiği güven, Yusuf'un kısa sürede A Milli Takım'a yükselmesini sağladı. Genç stoperin Avrupa'dan da ilgi gördüğü, ancak Fenerbahçe'nin onu tutmaya karar verdiği biliniyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Diğer önemli isim, Alanyaspor'dan transfer edilen Oğuz Aydın. Başlangıçta uyum problemi yaşasa da zamanla sistemin önemli bir parçası haline geldi ve A Milli Takım'a yükseldi. Oğuz, özellikle Macaristan maçlarında 3 asistle dikkat çekti.
İrfan Can Eğribayat ise, sezona Altay'ın arkasında yedek olarak başlamıştı ancak bulduğu şansları değerlendirmeyi başardı. Son olarak Livakovic'in de yedeği konumundayken, başarılı performansı sayesinde kaleyi devralmayı başardı. 26 yaşındaki kaleci, gelecek sezonda da Fenerbahçe'nin kalesini koruma noktasında öne çıkan isimlerden biri olacak.
Diğer önemli isim, Alanyaspor'dan transfer edilen Oğuz Aydın. Başlangıçta uyum problemi yaşasa da zamanla sistemin önemli bir parçası haline geldi ve A Milli Takım'a yükseldi. Oğuz, özellikle Macaristan maçlarında 3 asistle dikkat çekti.
İrfan Can Eğribayat ise, sezona Altay'ın arkasında yedek olarak başlamıştı ancak bulduğu şansları değerlendirmeyi başardı. Son olarak Livakovic'in de yedeği konumundayken, başarılı performansı sayesinde kaleyi devralmayı başardı. 26 yaşındaki kaleci, gelecek sezonda da Fenerbahçe'nin kalesini koruma noktasında öne çıkan isimlerden biri olacak.