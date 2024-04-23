Gedson Fernandes'ten Fenerbahçe maçı için yorum

Maça kötü başladık ama iyi bir reaksiyon gösterdik. Bu seneki hedefimiz kupa için bence iyi bir sonuç aldık." dedi.



FENERBAHÇE DERBİSİ



Hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe derbisi hakkında da konuşan Gedson, "Büyük bir maç, kendimize odaklanıyoruz. İyi hazırlanacağız ve iyi mücadele edeceğiz." sözlerini sarf etti.

Beşiktaş 'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, Ankaragücü maçı sonrası açıklamalarda bulundu.Maça kötü başladıklarını söyleyen Gedson, "