Gedson Fernandes: 'Çok zor bir gece'

Beşiktaş forması giyen Gedson Fernandes, Başakşehir maçının ardından konuştu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Gedson Fernandes, şu sözleri kullandı:
"Çok zor bir gece. Ağır bir mağlubiyet aldık. Konuşmak zor. Yedi maçımız kaldı. Üçüncülük için elimizden geleni yapmak zorundayız."
Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Gedson Fernandes, şu sözleri kullandı:
"Çok zor bir gece. Ağır bir mağlubiyet aldık. Konuşmak zor. Yedi maçımız kaldı. Üçüncülük için elimizden geleni yapmak zorundayız."