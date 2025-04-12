Gedson Fernandes: "Çok zor bir gece"

Beşiktaş forması giyen Gedson Fernandes, Başakşehir maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gedson Fernandes: 'Çok zor bir gece'
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12 Nisan 2025 21:39
Beşiktaş forması giyen Gedson Fernandes, Başakşehir maçının ardından konuştu.

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Gedson Fernandes, şu sözleri kullandı:

"Çok zor bir gece. Ağır bir mağlubiyet aldık. Konuşmak zor. Yedi maçımız kaldı. Üçüncülük için elimizden geleni yapmak zorundayız."

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