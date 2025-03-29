Gedson Fernandes: "Biz büyük takımız"

Beşiktaş'ın yıldızı Gedson Fernandes, Galatasaray'ı 2-1 yendikleri maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gedson Fernandes: 'Biz büyük takımız'
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29 Mart 2025 23:00
Beşiktaş'ın derbide galibiyet golünü atan Gedson Fernandes, maçın ardından flaş röportajda konuştu.

2-1 kazandıkları mücadeleyi değerlendiren Gedson Fernandes, "Kazanmak çok iyi. Çok iyi oynadık bugün. Taktikle ilgili değildi sadece takım ruhu ve savaşmakla ilgiliydi. Galibiyet istiyorduk ve aldık. Taraftarımıza armağan olsun. Büyük takım olduğumuzu, Beşiktaş olduğumuzu gösterdik. Çok önemli bir galibiyet aldık, mutluyuz." dedi.

Portekizli yıldız, "Mutluyum performansımdan dolayı ama en önemlisi takımın performansı. Böyle çalışarak daha iyisini yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

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