Gaziantep'te başkanlık koltuğu Cevdet Akınal'a emanet

Süper Lig ekibi Gaziantep'te yeni başkan Cevdet Akınal oldu.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında Mehmet Büyükekşi görevini Cevdet Akınal'a devretti.



Toplantıda konuşan Mehmet Büyükekşi, 2 yıllık görev süresinde ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti.



Salgın sürecinde zorluk yaşadıklarını ve taraftarlardan ayrı kaldıklarını aktaran Büyükekşi, "Şimdi bayrağı bizden sonra gelen arkadaşlara devretme zamanı. Şu ana kadar yönetim kurulunda gece gündüz demeden benimle birlikte gayret eden tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



Yeni kulüp başkanı Cevdet Akınal ise eski yönetimin 2 yıl içerisinde ciddi fedakarlıklarda bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Önümüzdeki süreçte yeni yönetimimizle birlikte aldığımız bu görevi, şehrin tüm değerleriyle birlikte daha ne kadar yükseltebiliriz diye çalışmalar yapacağız. Bu takım burada bulunanların değil tüm Gaziantep şehrinin takımıdır. Birlik olacağız, beraber olacağız ve Gaziantep'in kazanması için uğraşacağız. Şahsım adına yeniden beni bu onurlu görev doğrultusunda destek veren Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül, Valimiz Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin, milletvekillerimiz ve diğer tüm ilgililere teşekkürlerimi sunarım. Yine güçlü bir ekiple elimizi taşın altına koyma zamanı. Bu seçimin Gaziantep şehrine ve Gaziantep Futbol Kulübümüze hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."



Akınal başkanlığındaki yeni yönetim, Erhan Özmen, Cihan Koçer, Sezer Cihan, Fikret Kileci, Gürkan Tural, Ali Şimşek, Yusuf Demsoy, Orçun Yüksel, Şefik Özdinç, Ünsal Göksen, Fahrettin Kaplan, Halit Acar, Salih Sezgin, Mesut Çakmak, Mesut Akın, Zekai Evyapan, Serhat Tümer, Ogün Bulut, Mert Güllüoğlu, Mehmet Göktaş, Mehmet Öztürk, Emrah Özdağlı, Engin Ateşsönmez, Serkan Ünverdi, Oya Özkan Peker, Mehmet Yeşilmen, Mustafa Güneş, Ayşen Ahi, Fevzi Değirmenci, Necati Göksu, Abdullah Sever, İzzet Bakır, Murat Özkeçeci ve Memik Yılmaz'dan oluştu.



