Gaziantep, Merkel'in transferini açıkladı!

Gaziantep, Alman orta saha oyuncusu Alexander Merkel'i kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Gaziantepfk.org
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Gaziantep, Merkel'in transferini açıkladı!
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19 Ağustos 2021 19:09
Süper Lig ekibi Gaziantep, Alman orta saha oyuncusu Alexander Merkel'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Suudi Arabistan'da Al-Faisaly Harmah forması giyen 29 yaşındaki futbolcunun bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllığına kadroya dahil edildiği belirtildi.

Oyuncunun kariyerine ilişkin bilgilerin yer aldığı açıklamada, "Alexander Merkel'e 'Kulübümüze hoş geldin.' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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