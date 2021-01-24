Gaziantep FK'da Günay Güvenç şoku

Gaziantep FK'nın başarılı kalecisi Günay Güvenç akşam antrenmanında şanssızlık yaşadı.



Gaziantep Güneş'te yer alan habere göre; Yeni kaleci antrenörü ile çalışmalarına başlayan Günay'ın yaşanan bir pozisyonda ayak dizinde problem yaşandığı ve şişkinlik oluştuğu öğrenildi.



Kulüp sağlık ekibi tarafından anında buz tedavisi yapılan Günay'ın Hatayspor karşısında oynayıp oynamayacağına pazar sabahı yapılacak kontrollerinin ardından karar verileceği gelen bilgiler arasında yer aldı.



