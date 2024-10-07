Gaziantep FK taraftarı çukura düştü

Gaziantep FK ile Beşiktaş'ın 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından bir taraftar logar çukuruna düşerek ayağını kırdı.

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Gaziantep FK taraftarı çukura düştü
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07 Ekim 2024 12:58
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona ererken, maçtan sonra büyük bir talihsizlik yaşandı.
 Bir Gaziantep FK taraftarı, stadın çıkışında fark etmediği bir logar çukuruna düşerek ayağını kırdı. Olay yerindeki diğer taraftarların ihbarı üzerine acil sağlık ekipleri kısa sürede müdahalede bulundu ve yaralı taraftar hastaneye kaldırıldı.

 
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