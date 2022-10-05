Gaziantep FK evine dönüyor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Gaziantep'teki stadyumdaki zemin çalışmalarının sona ermesinin ardından Adana Demirspor maçı ile evine geri dönecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Gaziantep FK evine dönüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ekim 2022 14:02
Süper Lig'in 9. haftasında evinde şampiyonluk yarışı yapan Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK, 140 gün sonra sahasında taraftarıyla buluşacak.

Kırmızı-siyahlılar, bu sezon Kalyon Stadı'ndaki zemin yenileme çalışmaları nedeniyle iç sahadaki tüm maçlarını Yeni Hatay Stadı'nda oynadı.

Gaziantep ekibi, en son geçen sezonun son maçında 20 Mayıs'ta Çaykur Rizespor'u Kalyon Stadı'nda konuk etmişti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ