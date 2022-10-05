Gaziantep FK evine dönüyor

Süper Lig'in 9. haftasında evinde şampiyonluk yarışı yapan Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK, 140 gün sonra sahasında taraftarıyla buluşacak.
Kırmızı-siyahlılar, bu sezon Kalyon Stadı'ndaki zemin yenileme çalışmaları nedeniyle iç sahadaki tüm maçlarını Yeni Hatay Stadı'nda oynadı.
Gaziantep ekibi, en son geçen sezonun son maçında 20 Mayıs'ta Çaykur Rizespor'u Kalyon Stadı'nda konuk etmişti.
Kırmızı-siyahlılar, bu sezon Kalyon Stadı'ndaki zemin yenileme çalışmaları nedeniyle iç sahadaki tüm maçlarını Yeni Hatay Stadı'nda oynadı.
Gaziantep ekibi, en son geçen sezonun son maçında 20 Mayıs'ta Çaykur Rizespor'u Kalyon Stadı'nda konuk etmişti.
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