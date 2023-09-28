Gaziantep FK'de Samsunspor öncesi tek eksik!

Gaziantep FK, Süper Lig'de cuma günü Samsunspor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK'de Samsunspor öncesi tek eksik!
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28 Eylül 2023 11:44
Son güncelleme 28 Eylül 2023 11:48
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında cuma günü deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.

Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetecek.

Ligin ilk 6 haftasında 5 mağlubiyet 1 galibiyet alan Gaziantep ekibi, bu maçlarda 4 gol attı, kalesinde ise 12 gole engel olamadı.

Ligde aldığı 3 puanla 18. sırada bulunan Güneydoğu temsilcisi, karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp alt sıralardan uzaklaşmanın planını yapıyor.

Gaziantep FK'de sakatlığı bulunan İlker Karakaş, Samsun temsilcisine karşı forma giyemeyecek.

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