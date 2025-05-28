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Gaziantep FK, Adana Demirspor'a konuk oluyor

Süper Lig'de 6 maçtır kazanamayan Gaziantep FK, ligi galibiyetle kapatmak istiyor.

calendar 28 Mayıs 2025 13:34
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gaziantep FK, Adana Demirspor'a konuk oluyor
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında 31 Mayıs Cumartesi günü konuk olacağı Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenör Kürşat Daloğlu yönetiminde ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas çalışmaları ile devam ederken geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.


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