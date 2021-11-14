Gaziantep Basketbol, TOFAŞ'ı mağlup etti

ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Gaziantep Basketbol, deplasmanda TOFAŞ'ı 89-70 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep Basketbol, TOFAŞ'ı mağlup etti
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14 Kasım 2021 18:33
ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Gaziantep Basketbol TOFAŞ'a konuk oldu.

Mücadeleyi Gaziantep Basketbol 89-70 kazandı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Emin Moğulkoç, Erhan Gürsel, Batuhan Söylemezoğlu

TOFAŞ: Zubcic 24, Berk Uğurlu 7, Cruz 12, Simmons 8, Cook 5, Yiğit Arslan 4, Emre Tanışan, Shepherd, Muhsin Yaşar 10

Gaziantep Basketbol: Peterson 21, Luther 8, Gulley 11, İsmail Cem Ulusoy, Kaba 18, Harun Apaydın, Ahmet Furkan Özkan 2, Orhan Aydın Haciyeva 6, Dusan Cantekin 10, Alp Karahan, Doyle 13

1. Periyot: 9-22

Devre: 36-43

3. Periyot: 48-65


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