Eski NBA süperstarı Kevin Garnett, Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid'in bu sezon arka arkaya gecelerde maça çıkmama niyetinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.



Düşüncelerini filtresiz bir şekilde dile getirmesiyle bilinen Garnett, All The Smoke podcast'inde Embiid'in arka arkaya gecelerde oynamama yaklaşımını anlamakta zorlandığını söyledi:



"Seksen iki maç oynamak. Bu işin gerektirdiği budur. Playofflarda oynasan, sonra yazın da oynasan, o zaman dinlen. Ağzımı açıp tek kelime etmem. Antrenman yaptığın yok, maça çıktığın yok, yazın da oynamıyorsun. Bana bunlarla gelmeyin. Bu saçmalıkları dinlemek istemiyorum. Herif bir de arka arkaya gecelerde mi oynamayacak?



Bu konuyla ilgili eski dönemlerle günümüzü kıyaslama muhabbetinden de gına geldi. Oynamadığınız sürece bunların hiçbir alakası yok. Ligin bunu kontrol altına alması gerekiyor. Herkes aynı şeyi yapıyor. Kimsenin müdahale ettiği de yok."



KG'nin açıklamaları, Embiid'in yakın zamanda "Muhtemelen kariyerimin geri kalanında arka arkaya gecelerde oynamayacağım." ifadelerini kullandığı yük yönetimi planlarıyla ilgili açıklamasına yanıt olarak geldi.



Kariyeri boyunca sakatlıklarla boğuşmuş olan Embiid, 2014'te draft edildiğinden beri hiçbir sezonda 68'den fazla maç oynamadı.



76ers pivotu, ayak sakatlığı nedeniyle ilk iki sezonunda forma giymezken, geçtiğimiz sezon sadece 39 maçta forma giydi ve ligdeki 10 sezonunda toplam 433 maçta görev alabildi.



